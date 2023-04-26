Тяжкохворий Брюс Вілліс вперше став дідусем: ім'я і фото малечі

34-річна Румер Вілліс подарувала батькові чарівну онучку

Голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає на деменцію, вперше став дідусем. Його старша дочка, американська актриса Румер Гленн Вілліс подарувала зірковому батькові онуку.

Як написала Румер в Інстаграмі, свого первістка вона народила ще у вівторок, 18 квітня. Також актриса розкрила ім’я дочки – її назвали Луетта Айслі Томас Вілліс.

"Ти чиста магія. Ти більше, ніж те, про що ми колись мріяли", — написала в соцмережі Румер. На фото, яке вона надала своїм підписникам, Луетта зображена сплячою на подушці та вкритою легкою ковдрочкою.

34-річна Румер Вілліс та її бойфренд, фронтмен інді-групи Vista Kicks Дерек Річард Томас підтвердили стосунки у листопаді 2022 року, а через місяць оголосили, що чекають на народження первістка.

Румер Глен Вілліс і Дерек Річард Томас

Нагадаємо, що американський актор Брюс Вілліс, який цього року відсвяткував своє 68-річчя, є щасливим батьком п’ятьох доньок. Троє (Румер Гленн, Скаут Ларю та Таллула Белль) з'явилися у шлюбі з актрисою Демі Мур, з якою зірка "Міцного горішка" був разом з листопада 1987 року по жовтень 2000 року. Колишнє подружжя дружить і донині. Ще двох доньок подарувала нинішня дружина актора Емма Хемінг — Мейбел Рей (2012) та Евелін Пенн (2014).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американська актриса та модель, зірка "Теорії Великого вибуху" Кейлі Куоко вперше стала мамою. 37-річна актриса народила доньку 30 березня.