У мережі з’явилося фото молодших доньок тяжкохворого Брюса Вілліса

68-річний актор одружений на Еммі Хемінг, яка молодша за нього на 23 роки

Зірка фільмів "Міцний горішок" Брюс Вілліс, у якого діагностували деменцію, що прогресує, є щасливим батьком. У мережі з’явився свіжий сімейний знімок 68-річного голлівудського актора з молодшою на 23 роки дружиною, британською моделлю Еммою Хемінг, та їх двома спільними дочками — Мейбел Рей (2012) та Евелін Пенн (2014).

Фото було опубліковано на фанатській сторінці brucewillisbw у соцмережі Інстаграм, на яку підписано близько 500 тисяч шанувальників знаменитого американського актора.

"З родиною", — підписано фото. Радісний сімейний момент був сфотографований на природі, а знімок зроблений на тлі пагорба та невеликого озера. 19 березня Брюсу Віллісу виповнилося 68 років. Свій день народження зірка відсвяткував у колі найближчих жінок.

Старша Мейбел схожа на маму, а ось Евелін — копія батька.

Брюс Вілліс з дружиною Еммою та доньками — Мейбел та Евелін

Нагадаємо, що також Брюс має ще трьох доньок (Румер Гленн, Скаут Ларю та Таллула Белль) від попереднього шлюбу з актрисою Демі Мур, з якою зірка "Міцного горішка" прожив у шлюбі з листопада 1987 року по жовтень 2000 року. Колишнє подружжя дружить і донині.

Раніше Брюс Вілліс поділився в соцмережі сімейним фото з коханою дружиною Еммою. Знаменитість назвав дружину сильною жінкою та своїм партнером.