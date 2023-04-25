В сети появилось фото младших дочек тяжелобольного Брюса Уиллиса

68-летний актер женат на Эмме Хеминг, которая младше него на 23 года

Звезда фильмов "Крепкий орешек" Брюс Уиллис, у которого диагностировали прогрессирующую деменцию, является счастливым отцом. В сети появился свежий семейный снимок 68-летнего голливудского актера с младшей на 23 года женой, британской моделью Эммой Хеминг, и их двумя совместными дочерьми — Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).

Фото было опубликовано на фанатской странице brucewillisbw в соцсети Инстаграм, на которую подписано около 500 тысяч поклонников знаменитого американского актера.

"С семьей", — подписано фото. Радостный семейный момент был запечатлен на природе, а снимок сделан на фоне холма и небольшого озера. 19 марта Брюсу Уиллису исполнилось 68 лет. Свой день рождения звезда отпраздновал в кругу самих близких женщин.

Старшая Мейбел похожа на маму, а вот Эвелин — копия отца.

Брюс Уиллис с женой Эммой и дочками - Мейбел и Эвелин

Напомним, что также у Брюса есть еще три дочери (Румер Гленн, Скаут Ларю и Таллула Белль) от предыдущего брака с актрисой Деми Мур, с которой звезда "Крепкого орешка" прожил в браке с ноября 1987 года по октябрь 2000 года. Бывшие супруги дружат и по сей день.

Ранее Брюс Уиллис поделился в соцсети семейным фото с любимой женой Эммой. Знаменитость назвал супругу сильной женщиной и своим партнером.