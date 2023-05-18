Украинские звезды празднуют День вышиванки: Осадчая, Сумская, Кухар, Астафьева и другие похвастались роскошными нарядами (фото)
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Певцы, актеры, телеведущие и шоумены устроили почти что парад вышиванок в соцсетях
В четверг, 18 мая 2023 года, украинцы отмечают День вышиванки. Праздник не государственный, но может считаться народным, потому что очень почитается в нашей стране. Не остались в стороне даты и известные личности.
Украинские звезды в День вышиванки показали в социальных сетях красивые наряды в национальной эстетике. "Телеграф" рассказывает, что означает этот праздник для наших селебритиз и какие вышиванки есть в их гардеробе.
Екатерина Осадчая
Телеведущая в праздничный день похвасталась образом в стиле этно от бренда Кристины Рачицкой. По словам Осадчей, мастерицы воспроизводят старинные техники вручную, а украшения — это реплики аутентичных украинских украшений, историю которых тщательно собирают.
Даша Астафьева
Певица поделилась фотографиями из утонченной фотосессии в платье в национальном стиле. Астафьева написала, что праздник красоты именно сегодня, в День вышиванки, а не 8 марта.
"Значение вышиванки невозможно переоценить. Надеть ее сегодня – это сказать, что верен своему сердцу, людям и стране. Это отразить любовь к жизни, за которую наши воины ежедневно проливают густую кровь, – красную как орнамент на нашей груди", — говорится в сообщении звезды.
Ольга Сумская
Актриса часто одевает вышитые сорочки, создавая интересные современные образы. В День вышиванки 2023 года Сумская выбрала стильное черно-белое платье, которое создала известная украинская дизайнер Юлия Магдич. К слову, на днях "Телеграф" общался с ней о создании вышиванок во время войны.
Эктор Хименес-Браво
Главный судья проекта "МастерШеф" показал в праздник свою коллекцию украинских вышиванок. Опубликовал фотографию со своей собакой, а также смонтировал яркий ролик, где дефилирует в вышиванках по Киеву.
"У меня есть шесть разных вышитых сорочек в коллекции. Особенно сильно обожаю вышиванки, которые имеют пуговицы и расстегиваются — это кайф, честно. Попробуйте, не пожалеете", — дал совет шоумен.
Семья Решетников
Семья бессменного телеведущего "Холостяка" в День вышиванки продемонстрировала колоритный семейный лук. В вышиванке не только Григорий, но и три сына. Жена Кристина выбрала для праздника роскошное платье с вышивкой.
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Ранее "Телеграф" сообщал, какие вышитые сорочки носят президент Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и главнокомандующий Валерий Залужный. Первые лица страны дают отличный пример, как вписать вышиванку в современные образы.