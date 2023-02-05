"Олды тут": Даша Астафьева показала свое детское фото с короткой стрижкой

Символ украинского шоу-бизнеса была в школьные годы очень милой, такой и остается

Украинская певица и модель, бывшая участница поп-группы NikitA Даша Астафьева, "наехавшая" на умалчивающую о войне Регину Тодоренко, поделилась архивным фото со школьных лет.

37-летняя артистка показала свое фото в Инстаграме, сделанное еще в младших классах. На нем девочка позирует с короткой стрижкой, в блузке с воротничком и рюкзачком за спиной.

"Олды тут", — написала Астафьева в сторис в ответ на комментарий своего подписчика в соцсети, который следит за творчеством звезды украинского шоу-бизнеса с 18 лет. "Вы невероятная! Вы самая красивая девушка планеты!", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинская певица и модель с первых дней войны занимается волонтерством на кухне. Ранее Астафьева рассказала о недостойном поведении бывшего форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского. Она заявила, что экс-футболист потребовал бесплатную еду для себя и своих друзей в ресторане, где она работала.

Ранее Даша Астафьева показала, как будет отмечать будущую победу Украины в войне с российским оккупантом. Артистка поделилась забавным роликом в сети.