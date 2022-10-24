Даша Астафьева во всю готовится отмечать победу Украины: танец уже есть (видео)

Артистка поделилась забавным роликом в сети.

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая ранее удивила переменами во внешности, очень сильно верит в украинских защитников и победу Украины, что уже начала готовиться к празднованию. Артистка даже показала победный танец, который она будет танцевать, когда украинские воины выгонят всех оккупантов с территории Украины.

Забавным роликом для поднятия настроения своим поклонникам Астафьева поделилась на своей странице в Инстаграм в сторис. На видео молодая девушка азиатской внешности танцует смешной танец.

"На вопрос "как я буду встречать победу Украины" — подписала сторис певица.

Напомним, что украинская певица и модель с первых дней войны занимается волонтерством на кухне. Ранее Астафьева рассказала о недостойном поведении бывшего форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского. Она заявила, что экс-футболист потребовал бесплатную еду для себя и своих друзей в ресторане, где она работает. Сам Милевский заявил, что Астафьева просто решила хайпануть.