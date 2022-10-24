Даша Астаф’єва готується відзначати перемогу України: танець уже є (відео)

Артистка поділилася кумедним роликом у мережі.

Відома українська співачка та модель Даша Астаф’єва, яка раніше здивувала змінами у зовнішності, дуже вірить в українських захисників та перемогу України, що вже почала готуватися до святкування. Артистка навіть показала переможний танець, який вона танцюватиме, коли українські воїни виженуть усіх окупантів із території України.

Забавним роликом для підняття настрою своїм шанувальникам Астаф’єва поділилася на своїй сторінці в Інстаграм у сторіс. На відео молода дівчина азіатської зовнішності танцює смішні танці.

"На питання "як я зустрічатиму перемогу України" — підписала сторіс співачка.

Нагадаємо, що українська співачка та модель з перших днів війни займається волонтерством на кухні. Раніше Астаф’єва розповіла про негідну поведінку колишнього форварда "Динамо" та збірної України Артема Мілевського. Вона заявила, що ексфутболіст зажадав безплатної їжі для себе та своїх друзів у ресторані, де вона працює. Сам Мілевський заявив, що Астаф’єва просто вирішила хайпанути.