Прибрала половину: Даша Астаф’єва зважилася на зміну зовнішності (фото)

Знімками у новому образі співачка поділилася у своїх соцмережах.

Відома українська співачка і модель Даша Астаф’єва, яка раніше "наїхала" на Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну, вирішила трохи змінити своє життя, і почала вона зі своєї зовнішності. Артистка влаштувала собі б’юті-день, результатами якого згодом поділилася у своїх соцмережах.

У сторіс на своїй сторінці в Інстаграм Астаф’єва розповіла, що неділю, 21 жовтня, вона провела у салоні краси. Артистка зробила кілька процедур для шкіри та обличчя, які вона називає "віковими", а також вона зважилася на зміну своєї стрижки. Співачка в половину обрізала своє довге волосся.

"Різнула 50 відсотків", — написала вона, показавши, як тепер виглядає.

Нагадаємо, що українська співачка та модель з перших днів війни займається волонтерством на кухні. Раніше Астаф’єва розповіла про негідну поведінку колишнього форварда "Динамо" та збірної України Артема Мілевського. Вона заявила, що екс-футболіст зажадав безкоштовної їжі для себе та своїх друзів у ресторані, де вона працює. Сам Мілевський заявив, що Астаф’єва просто вирішила хайпанути.