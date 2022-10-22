Убрала половину: Даша Астафьева решилась на смену внешности (фото)

Снимками в новом образе певица поделилась в своих соцсетях.

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая ранее "наехала" на умалчивающую о войне Регину Тодоренко, решила немного изменить свою жизнь, и начала она со своей внешности. Артистка устроила себе бьюти-день, результатами которого после поделилась в своих соцсетях.

В сторис на своей странице в Инстаграм Астафьева рассказала, что воскресенье, 21 октября, она провела в салоне красоты. Артистка сделала несколько процедур для кожи и лица, которые она называет "возрастными", а также она решилась на изменение своей стрижки. Певица в половину обрезала свои длинные волосы.

"Резанула 50 процентов", — написала она, показав, как теперь выглядит.

Напомним, что украинская певица и модель с первых дней войны занимается волонтерством на кухне. Ранее Астафьева рассказала о недостойном поведении бывшего форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского. Она заявила, что экс-футболист потребовал бесплатную еду для себя и своих друзей в ресторане, где она работает. Сам Милевский заявил, что Астафьева просто решила хайпануть.