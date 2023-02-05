"Олди тут": Даша Астаф’єва показала своє дитяче фото із короткою стрижкою

Символ українського шоубізнесу була у шкільні роки дуже милою, такою і залишається

Українська співачка і модель, колишня учасниця поп-групи NikitA Даша Астаф’єва, що "наїхала" на Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну, поділилася архівним фото зі шкільних років.

37-річна артистка показала своє фото в Інстаграмі, зроблене ще у молодших класах. На ньому дівчинка позує з короткою стрижкою, в блузці з комірцем та рюкзачком за спиною.

"Олди тут", — написала Астаф’єва у сторіс у відповідь на коментар свого підписника у соцмережі, який стежить за творчістю зірки українського шоубізнесу з 18 років. "Ви неймовірна! Ви найкрасивіша дівчина планети!", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що українська співачка та модель з перших днів війни займається волонтерством на кухні. Раніше Астаф’єва розповіла про негідну поведінку колишнього форварда "Динамо" та збірної України Артема Мілевського. Вона заявила, що ексфутболіст затребував безкоштовної їжі для себе та своїх друзів у ресторані, де вона працювала.

Раніше Даша Астаф’єва показала, як відзначатиме майбутню перемогу України у війні з російським окупантом. Артистка поділилася кумедним роликом у мережі.