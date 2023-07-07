Астаф'єва заворожила українців "бавовняною" фотосесією

37-річна екссолістка гурту NikitA, як завжди, неперевершена

Українська співачка, модель і блогер Даша Астаф'єва порадувала своїх шанувальників новими фото. 37-річна секс-символ вітчизняного шоубізнесу вміє не тільки красиво презентувати образи у вишиванках, але й мати крутий вигляд з символом "хлопков" в країні-терористці росії.

Артистка вийшла неперевершеною з гілочкою бавовни, позуючи перед фотоапаратом в довгій чорній сукні із трикотажу. "Родзинкою" образу стала не тільки пухнаста рослина, але й червоні туфлі з гострим носиком.

"Не буває позорних поглядів на жизнь, єзть лише позорна жизнь без всяких поглядів. Доктор Падлюччо", — процитувала Астаф'єва українського автора Михайла Бриних.

"Прекрасна бавовна", "Неймовірна і чиста, та ще у поєднанні з бавовною", "Ви топчик. Українська Беллуччі, але молодше", — написали в коментарях підписники артистки.

Зазначимо, що Даша Астаф'єва була у шкільні роки дуже милою, такою і залишається. Раніше співачка поділилась з підписниками, якою вона була в шкільні роки. Нагадаємо, що артистка "наїхала" на Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну в Україні.