Українські зірки святкують День вишиванки: Осадча, Сумська, Кухар, Астаф’єва та інші похвалилися розкішним вбранням (фото)

Співаки, актори, телеведучі та шоумени влаштували майже парад вишиванок у соцмережах

В четвер, 18 травня 2023 року, українці відзначають День вишиванки. Свято не є державним, але може вважатися народним, бо дуже шанується в нашій країні. Не лишилися осторонь дати й відомі особистості.

Українські зірки в День вишиванки показали в соціальних мережах красиві вбрання у національній естетиці. "Телеграф" розповідає, що означає це свято для наших селебрітіз і які вишиванки вони мають у своєму гардеробі.

Катерина Осадча

Телеведуча в святковий день похвалилися образом в стилі етно від бренду Христини Рачицької. За словам Осадчої, майстрині відтворюють старовині техніки вручну, а прикраси — це репліки автентичних українських прикрас, історію яких ретельно збирають.

Даша Астаф’єва

Співачка поділилася світлинами з витонченої фотосесії у сукні в національному стилі. Астаф’єва написала, що свято краси саме сьогодні, у День вишиванки, а не 8 березня.

"Значення вишиванки неможливо переоцінити. Надягти її сьогодні – це сказати, що вірний своєму серцю, людям і країні. Це відобразити любов до життя, за яке наші воїни щодня проливають густу кров, – червону як орнамент на наших грудях", — йдеться у дописі зірки.

Ольга Сумська

Акторка часто вдягає вишиті сорочки, створюючи цікаві сучасні образи. У День вишиванки 2023 року Сумська обрала стильну чорно-білу сукню, яку створила відома українська дизайнерка Юлія Магдич. До словам, днями "Телеграф" спілкувався із нею про створення вишиванок під час війни.

Ектор Хіменес-Браво

Головний суддя проєкту "МастерШеф" показав у свято свою колекцію українських вишиванок. Опубліковував світлину зі своїм собакою, а також змонтував яскравий ролик, де дефілює у вишиванках Києвом.

"Маю аж шість різних вишитих сорочок у колекції. Особливо сильно обожнюю вишиванки, які мають ґудзики та розстібаються — то кайф, чесно. Спробуйте, не пошкодуєте", — дав пораду шоумен.

Родина Решетників

Сім’я беззмінного телеведучого "Холостяка" в День вишиванки продемонструвала колоритний сімейний лук. У вишиванці не лише Григорій, а і троє синів. Дружина Христина обрала для свята розкішну сукню з вишивкою.

Учасники гурту "Антитіла" з фронтменом Тарасом Тополею

MamaRika з чоловіком Сергієм Середою

Alyona alyona і Jerry Heil

Наталка Денисенко

Катерина Кухар

Юрій Горбунов

Раніше "Телеграф" повідомляв, які вишиті сорочки носять президент Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська і головнокомандувач Валерій Залужний. Перші особи країни дають чудовий приклад, як вписати вишиванку у сучасні образи.