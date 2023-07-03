Звезда "Барби" Марго Робби похвасталась плоским животом и стройными ногами в стильном образе (фото)

Новый лук Марго Робби полностью в стилистике Барби – розовый и яркий

Австралийская актриса, исполнительница главной роли в фильме "Барби", который выйдет в прокат уже в июле 2023 года, Марго Робби продемонстрировала новый стильный образ в стиле своей героини. Звезда похвасталась плоским животом и подчеркнула стройные ноги.

Как сообщает "Телеграф", Марго Робби блистала на пресс-конференции, приуроченной к премьере картины "Барби". Мероприятие состоялось в понедельник, 3 июля 2023 года в Сеуле, Южная Корея.

Так, для события звезда выбрала образ в розовых тонах. Подтянутые формы Марго Робби подчеркнул комплект из юбки мини и укороченного жакета, а также топ, обнажающий пресс. Акцентом наряда стала шляпка-таблетка с бантом. Дополнила образ звезда "Барби" обувью в тон одежды и трендовой сумкой-сердцем. Легкий макияж и роскошные локоны гармонично обрамили красивые черты лица актрисы.

Барби - Марго Робби. Фото: Getty Images

Стильный образ актрисы. Фото: Getty Images

Трендовая сумочка. Фото: Getty Images

Фирменная улыбка звезды. Фото: Getty Images

"Барби" — американский фильм в жанре романтической комедии режиссёра Греты Гервиг. Главные роли исполнит Марго Робби (Барби), а ее Кеном стал Райан Гослинг. Премьера фильма ожидается 21 июля 2023 года.

33-летняя актриса Марго Робби знаменита десятками успешных ролей. Вот несколько работ из ее фильмографии: "Вавилон", "Однажды в Голливуде", "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц". Кроме того, актриса двукратно номинировалась на премию "Оскар", а также получала номинации премий BAFTA, Гильдии киноактёров США, "Золотой глобус" и Critics' Choice Movie Award. В прошлом году Марго Робби названа самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.

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