Звезда "Отчаянных домохозяек" не стареет: 48-летняя Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в облегающем платье (фото)

Актриса практически не изменилась со времен выхода самого успешного в ее карьере сериала

Популярная американская актриса, исполнительница роли Габби в культовом сериале "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория спустя почти 20 лет после выхода сериала едва ли изменилась. Звезда, кажется, не стареет, а ее стройной фигурой позавидуют многие молодые актрисы.

Как сообщает "Телеграф", появление 48-летней актрисы Евы Лонгории стало фурором на вечеринке в честь 15-летия продюсерской компании Bambú Producciones. Событие состоялось 29 июня 2023 года в Мадриде, Испания.

Актриса выбрала для мероприятия образ в кремовых оттенках. Лонгория красовалась в платье миди облегающего кроя, которое дополнила лаконичной сумочкой и туфлями-лодочками в тон. Завершают наряд украшения: кольца, браслет, эффектные золотые серьги. Лонгория не стала делать яркий макияж, а слегка подчеркнула свои выразительные глаза и покрыла губы нюдовой помадой. Роскошные волосы актриса оставила распущенными.

Фирменная улыбка актрисы. Фото: Getty Images

Стильный образ звезды. Фото: Getty Images

Если сравнивать фотографии Евы Лонгорией раньше и сейчас, то актриса практически не постарела. Стоит взглянуть хотя бы на этот снимок знаменитости, сделанный как раз в год выхода сериала "Отчаянные домохозяйки".

Ева Лонгория в 2004 году. Фото: Getty Images

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