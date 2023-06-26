65-летняя Шэрон Стоун в эффектном платье поразила публику молодым видом (фото)

Голливудская звезда выбрала для вечера стильный образ

65-летняя американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун следует модным тенденциям, поэтому выбирает для выхода в свет стильный наряды. Недавно звезда "Основного инстинкта" посетила в Лос-Анджелесе 65-ю ежегодную премию в области журналистики Южной Калифорнии, блеснув на красной дорожке эффектным нарядом.

Как сообщает "Телеграф", Шэрон Стоун выбрала для мероприятие модное платье-пальто черного цвета ниже колон с бахромой на подоле. Свой look она дополнила черными колготками, туфлями-лодочками на небольшом каблуке в тон своего наряда, а также миниатюрными серьгами и массивной брошкой в виде стрекозы с драгоценными камнями.

Шэрон Стоун на красной дорожке в Лос-Анджелесе

Голливудская актриса поразила не только своим роскошным аутфитом, но и молодым внешним видом. Она удачно подобрала макияж для вечернего образа, сделав акцент на ярких губах, а также сделала кудрявую укладку. Несмотря на возраст знаменитая блондинка может похвастаться стройной фигурой и невероятным шармом.

Стильный образ Шэрон Стоун

Отметим, что Шэрон Стоун в течение своей актерской карьеры сыграла более восьмидесяти ролей и выиграла десяток престижных наград, в том числе "Золотой глобус", "Эмми" и "Кинонаграду MTV".

"Телеграф" писал ранее, что темнокожая актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Русалочки" появилась в стильном образе на парижской Неделе моды. Девушка надела потрясающий ансамбль в сером цвете.