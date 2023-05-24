Габи из "Отчаянных домохозяек" не стареет: Ева Лонгория поразила стильным образом в Каннах (фото)

Звезда подчеркнула роскошную фигуру обтягивающим элегантным платьем

Во Франции проходит ежегодный кинофестиваль в Каннах, на котором собрались звезды со всего мира. Стильным образом похвасталась и 48-летняя американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория.

Исполнительница роли Габи почти не изменилась спустя 20 лет. Актриса появилась на благотворительном обеде и вечеринке Air Mail в рамках Каннского кинофестиваля во Франции 23 мая 2023 года.

Так, актриса подчеркнула подтянутые формы черным платьем облегающего кроя с длинными рукавами и небольшим шлейфом. Дополняют образ драгоценности: широкий браслет, серьги-подвески и кольцо с крупным камнем. Лонгория надела лаковые лодочки в тон, а в качестве прически выбрала любимый ею "мокрый эффект".

Ева Лонгория в Каннах. Фото: Getty Images

Роскошный образ актрисы. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Каннском фестивале 2023 появился Джуд Лоу. Один из секс-символов Голливуда немного поседел и отрастил усы, однако не теряет обаяния в свои 50 лет.

Также мы рассказывали, что в центре внимания в Каннах оказалась эпатажная модель Джулия Фокс, экс-девушка Канье Уэста. Платье знаменитости с "голым топом", который обнажает грудь, вызвало фурор, даже учитывая ее прошлые эксцентричные выходы в свет.