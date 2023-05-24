Габі з "Відчайдушних домогосподарок" не старіє: Єва Лонгорія вразила стильним образом у Каннах (фото)

Зірка підкреслила розкішну фігуру елегантною сукнею, що облягає

У Франції відбувається щорічний кінофестиваль у Каннах, на якому зібралися зірки з усього світу. Стильним образом похвалилася і 48-річна американська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія.

Виконавиця ролі Габі майже не змінилася за 20 років. Актриса з’явилася на благодійному обіді та вечірці Air Mail у рамках Каннського кінофестивалю у Франції 23 травня 2023 року.

Так, актриса підкреслила підтягнуті форми чорною сукнею крою, що облягає, з довгими рукавами та невеликим шлейфом. Доповнюють образ коштовності: широкий браслет, сережки-підвіски та перстень з великим каменем. Лонгорія одягла лакові туфлі-човники в тон, а як зачіску обрала улюблений нею "мокрий ефект".

Єва Лонгорія у Каннах. Фото: Getty Images

Розкішний образ актриси. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Каннському фестивалі 2023 року з’явився Джуд Лоу. Один із секс-символів Голлівуду трохи посивів і відростив вуса, проте не втрачає чарівності у свої 50 років.

Також ми розповідали, що в центрі уваги в Каннах опинилася епатажна модель Джулія Фокс, ексдівчина Каньє Веста. Сукня знаменитості з "голим топом", що оголює груди, викликала фурор, навіть з огляду на її минулі ексцентричні виходи у світ.