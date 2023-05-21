Нестаріюча Сальма Гаєк покрасувалася в розкішній сукні у Каннах (фото)

56-річна актриса "засвітилася" на червоній доріжці разом зі своїм чоловіком-французом

Мексиканська та американська актриса Сальма Гаєк, яка у свої 56 років може дати фору молодим дівчатам, з’явилася на прем’єрі нового фільму іменитого режисера Мартіна Скорсезе Killers of the Flower Moon ("Вбивці місячної квітки") на Каннах.

Подія відбулася у суботу, 20 травня, на престижному кінофестивалі. Сальма Гаєк була у супроводі свого чоловіка, французького бізнесмена Франсуа-Анрі Піно. Пара разом у шлюбі з 2009 року.

Знаменитість хизувалась на червоній доріжці в розкішній темно-фіолетовій сукні від Alexander McQueen. Гаєк позувала перед папарацці з екстремальним декольте. Щодо аксесуарів, то шию актриси прикрашало сліпуче діамантове кольє. Волосся зірка фільму "Фріда" (2002) зібрала в акуратну зачіску.

Сальма Гаєк в сукні Alexander McQueen. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Сальма Гаєк з чоловіком Франсуа-Анрі Піно. Фото: Getty Images

Про що фільм "Вбивці місячної квітки" Мартіна Скорсезе

Фільм у жанрі трилер та вестерн, заснований на науково-популярній книзі Девіда Грана "Вбивці місячної квітки. Нафта. Гроші. Кров". У головних ролях знялися Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. Фільм розповість про розслідування ФБР у 1920-х роках в індіанському поселенні Осейджів, де було відкрито родовище нафти, що збагатило місцевих жителів, які пізніше загинули. ФБР відправляє туди агентів під прикриттям з метою розкрити вбивства.

Нагадаємо, що з 16 по 27 травня на Французькій Рів’єрі відбувається одна з найважливіших подій кіноіндустрії — 76-й Канський кінофестиваль. На відкриття з’їхалися знаменитості з усього світу. "Телеграф" писав раніше про найстильніші вбрання Кетрін Зети Джонс, Джонні Деппа, Уми Турман та інших акторів з червоної доріжки фестивалю.