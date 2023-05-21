Нестареющая Сальма Хайек покрасовалась в роскошном платье в Каннах (фото)

56-летняя актриса "засветилась" на красной дорожке вместе со своим мужем-французом

Мексиканская и американская актриса Сальма Хайек, которая в свои 56 лет может дать фору молодым девушкам, появилась на премьере нового фильма именитого режиссера Мартина Скорсезе Killers of the Flower Moon ("Убийцы цветочной луны") на Каннах.

Событие состоялось в субботу, 20 мая, на престижном кинофестивале. Сальма Хайек была в сопровождении своего мужа, французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино. Пара вместе в браке с 2009 года.

Знаменитость щеголяла на красной дорожке в роскошном темно-фиолетовом платье от Alexander McQueen. Хайек позировала перед папарацци с экстремальным декольте. Что до аксессуаров, то шею актрисы украшало ослепительное бриллиантовым колье. Волосы звезда фильма "Фрида" (2002) собрала в аккуратную прическу.

Сальма Хайек в платье Alexander McQueen. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Сальма Хайек с мужем Франсуа-Анри Пино. Фото: Getty Images

О чем фильм "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе

Фильм в жанре триллер и вестерн, основанный на научно-популярной книге Дэвида Гранна "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь". В главных ролях снялись Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Фильм расскажет о расследовании ФБР в 1920-х годах в индейском поселении Осейджей, где было открыто месторождение нефти, что обогатило местных жителей, которые позже погибли. ФБР отправляет туда агентов под прикрытием с целью раскрыть убийства.

Напомним, что с 16 по 27 мая на Французской Ривьере проходит одно из важнейших событий киноиндустрии — 76-й Каннский кинофестиваль. На открытие съехались знаменитости со всего мира. "Телеграф" писал ранее о самых стильных нарядах Кетрин Зеты Джонс, Джонни Деппа, Умы Турман и других актеров с красной дорожки фестиваля.