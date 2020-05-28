Новый фильм Мартина Скорсезе покажут на Apple TV+

Новости культуры:Новый фильм Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро покажут на на сервисе Apple TV.

Новый фильм режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка" с участием Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро покажут на видеосервисе Apple TV+, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Фильм пометят как Apple Original Film, то есть как оригинальный контент Apple. Киностудия Paramount Pictures, работающая над съемками ленты, будет отвечать за прокат картины в кинотеатрах. Компания Imperative Entertainment, которой принадлежат права на одноименный бестселлер 2017 года, по которому и снимается фильм, также выступает продюсером киноленты.

У Paramount Pictures ранее возникли финансовые трудности во время работы над новым фильмом, затраты на съемки уже превысили 200 миллионов долларов.

Журнал Variety со ссылкой на источники пишет, что Apple будет финансировать съемки "Убийц", а также выступит в качестве творческой студии для создания картины. Сделка между корпорацией и создателями фильма еще не заключена, однако источники издания предполагают, что это может произойти в ближайшие дни.

Книга "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь" была выпущена в 2017 году, ее автор - американский журналист Дэвид Гранн. Книга рассказывает об уничтожении индейского племени осейджи в штате Оклахома в 1920-х годах.