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Боевик с Томом Крузом в космосе снимет режиссер "Грани будущего"

Боевик с Томом Крузом в космосе снимет режиссер "Грани будущего"
12:03 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Лайман и Круз связаны не только совместной работой по фильмам, но и являются друзьями в жизни.

В первых числах мая появилась информация, что Том Круз при поддержке NASA и SpaceX впервые в истории сыграет главную роль в фильме, съемки которого пройдут в космосе, на Международной космической станции.

Теперь стало известно, что режиссером и сценаристом этой картины станет Даг Лайман, который уже снимал Круза в "Сделано в Америке" и "Грани будущего", а также известен по фильмам "Мистер и миссис Смит" и "Идентификация Борна".

В обоих живет дух приключений, и над проектом создания фильма в космосе они тоже работали вместе. И оба готовы пройти всю предполетную подготовку, необходимую для космического путешествия. 

 
 
 
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We’ve upped the ante for the sixth #MissionImpossible. I can’t wait for you guys to see more.

Публикация от Tom Cruise (@tomcruise)  

Создатель фильмов о кукле Чаки: Наша миссия состоит в том, чтобы сохранить ощущение ужаса

Круз неоднократно доказывал, что он — одна из самых смелых кинозвезд в мире. Он висел снаружи вертолета и реактивного самолета, выполнял трюки на 123 этаже небоскреба, ломал ногу, прыгая с крыши на крышу.

Но перед тем как заняться работой над космическим проектом, актеру и режиссеру необходимо закончить текущие. Том Круз участвует в съемках фильмов франшизы "Миссия: невыполнима". Лайман снимает подростковую фантастику "Поступь хаоса" про мир, где люди могут читать мысли друг друга.

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Том Круз, Фильмы, Кино, Боевики, Грани будущего.
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