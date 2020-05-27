Боевик с Томом Крузом в космосе снимет режиссер "Грани будущего"

Новости культуры:Лайман и Круз связаны не только совместной работой по фильмам, но и являются друзьями в жизни.

В первых числах мая появилась информация, что Том Круз при поддержке NASA и SpaceX впервые в истории сыграет главную роль в фильме, съемки которого пройдут в космосе, на Международной космической станции.

Теперь стало известно, что режиссером и сценаристом этой картины станет Даг Лайман, который уже снимал Круза в "Сделано в Америке" и "Грани будущего", а также известен по фильмам "Мистер и миссис Смит" и "Идентификация Борна".

В обоих живет дух приключений, и над проектом создания фильма в космосе они тоже работали вместе. И оба готовы пройти всю предполетную подготовку, необходимую для космического путешествия.

Круз неоднократно доказывал, что он — одна из самых смелых кинозвезд в мире. Он висел снаружи вертолета и реактивного самолета, выполнял трюки на 123 этаже небоскреба, ломал ногу, прыгая с крыши на крышу.

Но перед тем как заняться работой над космическим проектом, актеру и режиссеру необходимо закончить текущие. Том Круз участвует в съемках фильмов франшизы "Миссия: невыполнима". Лайман снимает подростковую фантастику "Поступь хаоса" про мир, где люди могут читать мысли друг друга.