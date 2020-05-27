Боевик с Томом Крузом в космосе снимет режиссер "Грани будущего"

В первых числах мая появилась информация, что Том Круз при поддержке NASA и SpaceX впервые в истории сыграет главную роль в фильме, съемки которого пройдут в космосе, на Международной космической станции.
Теперь стало известно, что режиссером и сценаристом этой картины станет Даг Лайман, который уже снимал Круза в "Сделано в Америке" и "Грани будущего", а также известен по фильмам "Мистер и миссис Смит" и "Идентификация Борна".
В обоих живет дух приключений, и над проектом создания фильма в космосе они тоже работали вместе. И оба готовы пройти всю предполетную подготовку, необходимую для космического путешествия.
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We’ve upped the ante for the sixth #MissionImpossible. I can’t wait for you guys to see more.
Круз неоднократно доказывал, что он — одна из самых смелых кинозвезд в мире. Он висел снаружи вертолета и реактивного самолета, выполнял трюки на 123 этаже небоскреба, ломал ногу, прыгая с крыши на крышу.
Но перед тем как заняться работой над космическим проектом, актеру и режиссеру необходимо закончить текущие. Том Круз участвует в съемках фильмов франшизы "Миссия: невыполнима". Лайман снимает подростковую фантастику "Поступь хаоса" про мир, где люди могут читать мысли друг друга.