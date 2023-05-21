"Мы знакомы 22 года": Лиза Глинская мило поздравила любимого с годовщиной отношений и показала общие фото

Известный кондитер в романтических отношениях с мужем Максимом уже три года

Победительница второго сезона шоу "МастерШеф", украинский кулинар и ведущая Лиза Глинская поздравила своего мужа, Максима Большакова, с годовщиной романтических отношений. Пара знакома уже 22 года, но только в прошлом году влюбленные официально поженились.

Совместными кадрами из жизни кондитер поделилась на официальной странице в Инстаграме 20 мая.

"Любовь моя @bolshakov3764 Сегодня наш день! Мы знакомы 22 года. Три из которых мы создали свой маленький, но такой большой мир! Ты моя жизнь!", — написала Лиза Глинская в посте.

Женилась пара в вышиванках

Что известно о личной жизни Лизы Глинской

Для Лизы Глинской это уже второй брак. Раньше она рассказывала, как в 25 лет потеряла ребенка, тогда и рассталась с первым мужем.

Кулинар редко делится в соцсетях совместными фото с Максимом. Известно, что у Большакова есть сын от первого брака. Предложение руки и сердца Глинской мужчина сделал в июне 2021 года на отдыхе в Доминикане.

Добавим, что Лиза Глинская любит делиться своими рецептами с поклонниками. Ранее кулинар рассказала, как приготовить картофельные зразы с грибами, а также выкладывала рецепт тертого яблочного пирога.