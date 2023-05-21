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"Мы знакомы 22 года": Лиза Глинская мило поздравила любимого с годовщиной отношений и показала общие фото

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Лиза Глинская и Максим Большаков Новость обновлена 21 мая 2023, 10:13
Лиза Глинская и Максим Большаков. Фото instagram.com/lizaglinskaya

Известный кондитер в романтических отношениях с мужем Максимом уже три года

Победительница второго сезона шоу "МастерШеф", украинский кулинар и ведущая Лиза Глинская поздравила своего мужа, Максима Большакова, с годовщиной романтических отношений. Пара знакома уже 22 года, но только в прошлом году влюбленные официально поженились.

Совместными кадрами из жизни кондитер поделилась на официальной странице в Инстаграме 20 мая.

"Любовь моя @bolshakov3764 Сегодня наш день! Мы знакомы 22 года. Три из которых мы создали свой маленький, но такой большой мир! Ты моя жизнь!", — написала Лиза Глинская в посте.

Лиза Глинская и Максим Большаков
Женилась пара в вышиванках
Лиза Глинская и Максим Большаков
Лиза Глинская и Максим Большаков
Лиза Глинская и Максим Большаков
Лиза Глинская и Максим Большаков

Что известно о личной жизни Лизы Глинской

Для Лизы Глинской это уже второй брак. Раньше она рассказывала, как в 25 лет потеряла ребенка, тогда и рассталась с первым мужем.

Кулинар редко делится в соцсетях совместными фото с Максимом. Известно, что у Большакова есть сын от первого брака. Предложение руки и сердца Глинской мужчина сделал в июне 2021 года на отдыхе в Доминикане.

Лиза Глинская и Максим Большаков

Добавим, что Лиза Глинская любит делиться своими рецептами с поклонниками. Ранее кулинар рассказала, как приготовить картофельные зразы с грибами, а также выкладывала рецепт тертого яблочного пирога.

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#Лиза Глинская