"Мы знакомы 22 года": Лиза Глинская мило поздравила любимого с годовщиной отношений и показала общие фото
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Известный кондитер в романтических отношениях с мужем Максимом уже три года
Победительница второго сезона шоу "МастерШеф", украинский кулинар и ведущая Лиза Глинская поздравила своего мужа, Максима Большакова, с годовщиной романтических отношений. Пара знакома уже 22 года, но только в прошлом году влюбленные официально поженились.
Совместными кадрами из жизни кондитер поделилась на официальной странице в Инстаграме 20 мая.
"Любовь моя @bolshakov3764 Сегодня наш день! Мы знакомы 22 года. Три из которых мы создали свой маленький, но такой большой мир! Ты моя жизнь!", — написала Лиза Глинская в посте.
Что известно о личной жизни Лизы Глинской
Для Лизы Глинской это уже второй брак. Раньше она рассказывала, как в 25 лет потеряла ребенка, тогда и рассталась с первым мужем.
Кулинар редко делится в соцсетях совместными фото с Максимом. Известно, что у Большакова есть сын от первого брака. Предложение руки и сердца Глинской мужчина сделал в июне 2021 года на отдыхе в Доминикане.
Добавим, что Лиза Глинская любит делиться своими рецептами с поклонниками. Ранее кулинар рассказала, как приготовить картофельные зразы с грибами, а также выкладывала рецепт тертого яблочного пирога.