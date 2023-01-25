Как приготовить тертый яблочный пирог: рецепт Лизы Глинской

Пришел час пирогов и горячего чая

Тертые пироги на скорую руку давно завоевали сердца всех сладкоежек, которые любят вкусненькое, но не желают тратить время на длительные приготовления и сложные рецепты. Ранее известный украинский кондитер Лиза Глинская рассказала, как приготовить вкусный тертый пирог с ягодной начинкой. В этот раз кулинар поделилась рецептом тертого яблочного пирога.

Рецептом десерта кулинар поделилась в Инстаграме.

Как приготовить тертый пирог с яблоками

Ингредиенты:

Для теста:⁣

200 г муки ⁣

100 г сливочного масла (холодного, 82%)⁣

80 г желтка ⁣

60 г сахара ⁣

6 г разрыхлителя ⁣

щепотка соли⁣

Для яблочной начинки:⁣

400 г очищенных яблок ⁣

60 г сахара (по желанию, по вкусу)⁣

Для глазировки: ⁣

20 г желтка⁣

1 ст. л. молока⁣

Способ приготовления:

Смешайте желтки с сахаром, и отдельно муку с разрыхлителем и солью. Натрите в муку масло. Добавьте яйцо с сахаром в крошку, заместите тесто. 1/3 теста оберните пленкой, отправьте в морозилку, 2/3 теста оберните пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут. Очистите яблоки, натрите их на крупной терке, при необходимости добавьте сахар. Соберите пирог. Тесто из холодильника раскатайте между двумя листами пергамента в круг 23-24 см. Снимите пергамент, уложите тесто в форму. Срежьте остатки теста. Выложите яблоки, разровняйте. Возьмите тесто из морозилки, натрите его на терке поверх пирога. Отправьте пирог в разогретую до 175 градусов в духовку на 30-35 минут. Смажьте глазировкой пирог за 3-4 минуты до готовности.⁣ После остывания присыпьте пудрой⁣. Приятного чаепития!

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить классическую шарлотку с яблоками.