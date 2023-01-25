Как приготовить тертый яблочный пирог: рецепт Лизы Глинской
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Пришел час пирогов и горячего чая
Тертые пироги на скорую руку давно завоевали сердца всех сладкоежек, которые любят вкусненькое, но не желают тратить время на длительные приготовления и сложные рецепты. Ранее известный украинский кондитер Лиза Глинская рассказала, как приготовить вкусный тертый пирог с ягодной начинкой. В этот раз кулинар поделилась рецептом тертого яблочного пирога.
Рецептом десерта кулинар поделилась в Инстаграме.
Как приготовить тертый пирог с яблоками
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла (холодного, 82%)
- 80 г желтка
- 60 г сахара
- 6 г разрыхлителя
- щепотка соли
Для яблочной начинки:
- 400 г очищенных яблок
- 60 г сахара (по желанию, по вкусу)
Для глазировки:
- 20 г желтка
- 1 ст. л. молока
Способ приготовления:
- Смешайте желтки с сахаром, и отдельно муку с разрыхлителем и солью.
- Натрите в муку масло.
- Добавьте яйцо с сахаром в крошку, заместите тесто.
- 1/3 теста оберните пленкой, отправьте в морозилку, 2/3 теста оберните пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут.
- Очистите яблоки, натрите их на крупной терке, при необходимости добавьте сахар.
- Соберите пирог.
- Тесто из холодильника раскатайте между двумя листами пергамента в круг 23-24 см. Снимите пергамент, уложите тесто в форму.
- Срежьте остатки теста.
- Выложите яблоки, разровняйте.
- Возьмите тесто из морозилки, натрите его на терке поверх пирога.
- Отправьте пирог в разогретую до 175 градусов в духовку на 30-35 минут. Смажьте глазировкой пирог за 3-4 минуты до готовности.
- После остывания присыпьте пудрой. Приятного чаепития!
Ранее "Телеграф" писал, как приготовить классическую шарлотку с яблоками.