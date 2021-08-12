Шарлотка с яблоками: как приготовить сочный и ароматный пирог

Шарлотка с яблоками - пожалуй, самый популярный пирог, который очень легко приготовить дома. Все ингредиенты для него чрезвычайно просты и найдутся на кухне у любой хозяйки. При этом на вкус яблочный пирог получается просто превосходным.
Ингредиенты:
Сахар - 1 стакан
Мука - 1 стакан
Яйца - 5-7 шт.
Яблоки - 0,5 кг
Корица - по вкусу
Сахарная пудра
Разрыхлитель - 10 г
Способ приготовления:
Белки взбейте с сахаром, добавьте желтки. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем и немного корицы. Хорошо все перемешайте.
Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Яблоки нарежьте тонкими пластинками. Затем в форму нужно вылить часть теста, равномерно распределить яблоки, сверху залить тестом. Слои можно повторить.
Выпекать при 180 градусах 40-60 минут.
Ингредиенты
120 г сливочного масла
3-4 яблока
2 яйца
1,5 стакана муки
по 1 стакану кефира и сахара
1 ч.л. соды/разрыхлителя для теста
Способ приготовления:
Как приготовить нежную шарлотку на кефире с яблоками:
Размягченное масло перемешать с сахаром, вбить яйца, тщательно перемешать.
Влить в смесь нехолодный кефир, перемешать до однородности, всыпать просеянную муку, перемешанную с разрыхлителем, замесить тесто – оно должно получиться немного погуще, чем на оладьи.
Промыть, очистить и нарезать крупным кубиком яблоки.
Форму для шарлотки смазать сливочным маслом, влить часть теста, уложить яблоки, залить сверху оставшимся тестом.
Поставить шарлотку в духовку, нагретую до 180 градусов, выпекать 40-45 мин.
Когда пирог будет готов, духовку выключить, открыть дверцу и дать шарлотке немного остыть, затем перевернуть из формы на блюдо, посыпать сахарной пудрой и корицей, подать к столу.