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Шарлотка с яблоками: как приготовить сочный и ароматный пирог

Шарлотка с яблоками: как приготовить сочный и ароматный пирог
18:27 Сегодня Телеграф фото eda.ru

Шарлотка с яблоками - пожалуй, самый популярный пирог, который очень легко приготовить дома. Все ингредиенты для него чрезвычайно просты и найдутся на кухне у любой хозяйки. При этом на вкус яблочный пирог получается просто превосходным.

Рецепт шарлотки с яблоками

Ингредиенты:

  • Сахар - 1 стакан

  • Мука - 1 стакан

  • Яйца - 5-7 шт.

  • Яблоки - 0,5 кг

  • Корица - по вкусу

  • Сахарная пудра

  • Разрыхлитель - 10 г

Способ приготовления:

  1. Белки взбейте с сахаром, добавьте желтки. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем и немного корицы. Хорошо все перемешайте.

  2. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Яблоки нарежьте тонкими пластинками. Затем в форму нужно вылить часть теста, равномерно распределить яблоки, сверху залить тестом. Слои можно повторить.

  3. Выпекать при 180 градусах 40-60 минут.  

Рецепт шарлотки на кефире

Шарлотка

Ингредиенты

  • 120 г сливочного масла

  • 3-4 яблока

  • 2 яйца

  • 1,5 стакана муки

  • по 1 стакану кефира и сахара

  • 1 ч.л. соды/разрыхлителя для теста

Способ приготовления:

  1. Как приготовить нежную шарлотку на кефире с яблоками:

  2. Размягченное масло перемешать с сахаром, вбить яйца, тщательно перемешать.

  3. Влить в смесь нехолодный кефир, перемешать до однородности, всыпать просеянную муку, перемешанную с разрыхлителем, замесить тесто – оно должно получиться немного погуще, чем на оладьи.

  4. Промыть, очистить и нарезать крупным кубиком яблоки.

  5. Форму для шарлотки смазать сливочным маслом, влить часть теста, уложить яблоки, залить сверху оставшимся тестом.

  6. Поставить шарлотку в духовку, нагретую до 180 градусов, выпекать 40-45 мин.

  7. Когда пирог будет готов, духовку выключить, открыть дверцу и дать шарлотке немного остыть, затем перевернуть из формы на блюдо, посыпать сахарной пудрой и корицей, подать к столу.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Шарлотка, Яблочный пирог, Шарлотка с яблоками, рецепт шарлотки.
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