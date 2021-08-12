Шарлотка с яблоками: как приготовить сочный и ароматный пирог

Шарлотка с яблоками - пожалуй, самый популярный пирог, который очень легко приготовить дома. Все ингредиенты для него чрезвычайно просты и найдутся на кухне у любой хозяйки. При этом на вкус яблочный пирог получается просто превосходным.

Рецепт шарлотки с яблоками

Ингредиенты:

Сахар - 1 стакан

Мука - 1 стакан

Яйца - 5-7 шт.

Яблоки - 0,5 кг

Корица - по вкусу

Сахарная пудра

Разрыхлитель - 10 г

Способ приготовления:

Белки взбейте с сахаром, добавьте желтки. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем и немного корицы. Хорошо все перемешайте. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Яблоки нарежьте тонкими пластинками. Затем в форму нужно вылить часть теста, равномерно распределить яблоки, сверху залить тестом. Слои можно повторить. Выпекать при 180 градусах 40-60 минут.

Рецепт шарлотки на кефире

Ингредиенты

120 г сливочного масла

3-4 яблока

2 яйца

1,5 стакана муки

по 1 стакану кефира и сахара

1 ч.л. соды/разрыхлителя для теста

Способ приготовления: