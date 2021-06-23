Простой и легкий: Лиза Глинская рассказала, как приготовить тертый пирог

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный кондитер Лиза Глинская продолжает баловать своих подписчиков вкусными рецептами. На своем ютуб-канале повар она опубликовала новый видеорецепт, в котором рассказала, как приготовить ягодный тертый пирог.

"Его любят многие - знаменитый тертый пирог! Мы приготовим его с ягодным миксом - пусть в пироге из детства будет много ягодной начинки. Вам обязательно понравится!" - комментирует рецепт Глинская.

Ингредиенты:

Тесто:

200 г муки (1,25 стакана)

100 г сливочного масла (холодного, 82%)

80 г желтка (4 шт.)

60 г сахара (2,5 ст. л. с горкой)

6 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)

щепотка соли

Ягодная начинка:

100 г клубники (2/3 стакана)

100 г малины (2/3 стакана)

50 г черной смородины (2 ст. л.)

50 г черники (2 ст. л.)

60 г сахара (2,5 ст. л. с горкой)

20 г кукурузного крахмала ( 2 ч. л. с горкой)

Глазировка:

20 г желтка (1 шт.)

1 ст. л. молока

Приготовление:

Приготовьте тесто. Смешайте желтки с сахаром. Смешайте мук с разрыхлителем и солью. Натрите в муку масло. Добавьте яйцо с сахаром в крошку, замесите тесто. Отделите 1/3 часть теста, оберните пищевой пленкой, отправьте в морозилку. оставшуюся часть также оберните пищевой пленкой и положите в холодильник - на 30 минут.

Приготовьте ягодную начинку. Отправьте в сотейник ягоды. Смешайте сахар с крахмалом, добавьте к ягодам, перемешайте. Поставьте на огонь, при постоянном помешивании доведите до кипения, дайте прокипеть 20-30 секунд. Переложите в миску, дайте остыть.

Соберите пирог. Возьмите тесто из холодильника, раскатайте между двумя листами пергамента в круг диаметром 23-24 см. Снимите пергамент, уложите тесто в форму. Срежьте остатки теста. Выложите начинку, разровняйте. Возьмите тесто из морозильной камеры и натрите его на терке поверх пирога. Отправьте пирог в разогретую до 175С духовку на 30-35 минут.

Смажьте глазировкой пирог за 3-4 минуты до готовности.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская раскрыла рецепты десертов, которые обязательно нужно попробовать этим летом - творожный десерт, торт с клубникой, сливовый пирог.