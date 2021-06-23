Простой и легкий: Лиза Глинская рассказала, как приготовить тертый пирог

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный кондитер Лиза Глинская продолжает баловать своих подписчиков вкусными рецептами. На своем ютуб-канале повар она опубликовала новый видеорецепт, в котором рассказала, как приготовить ягодный тертый пирог.
"Его любят многие - знаменитый тертый пирог! Мы приготовим его с ягодным миксом - пусть в пироге из детства будет много ягодной начинки. Вам обязательно понравится!" - комментирует рецепт Глинская.
Ингредиенты:
Тесто:
Ягодная начинка:
Глазировка:
Приготовление:
Приготовьте тесто. Смешайте желтки с сахаром. Смешайте мук с разрыхлителем и солью. Натрите в муку масло. Добавьте яйцо с сахаром в крошку, замесите тесто. Отделите 1/3 часть теста, оберните пищевой пленкой, отправьте в морозилку. оставшуюся часть также оберните пищевой пленкой и положите в холодильник - на 30 минут.
Приготовьте ягодную начинку. Отправьте в сотейник ягоды. Смешайте сахар с крахмалом, добавьте к ягодам, перемешайте. Поставьте на огонь, при постоянном помешивании доведите до кипения, дайте прокипеть 20-30 секунд. Переложите в миску, дайте остыть.
Соберите пирог. Возьмите тесто из холодильника, раскатайте между двумя листами пергамента в круг диаметром 23-24 см. Снимите пергамент, уложите тесто в форму. Срежьте остатки теста. Выложите начинку, разровняйте. Возьмите тесто из морозильной камеры и натрите его на терке поверх пирога. Отправьте пирог в разогретую до 175С духовку на 30-35 минут.
Смажьте глазировкой пирог за 3-4 минуты до готовности.
Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская раскрыла рецепты десертов, которые обязательно нужно попробовать этим летом - творожный десерт, торт с клубникой, сливовый пирог.