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Простой и легкий: Лиза Глинская рассказала, как приготовить тертый пирог

Простой и легкий: Лиза Глинская рассказала, как приготовить тертый пирог
Обновлено 10:52 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", известный кондитер Лиза Глинская продолжает баловать своих подписчиков вкусными рецептами. На своем ютуб-канале повар она опубликовала новый видеорецепт, в котором рассказала, как приготовить ягодный тертый пирог.

"Его любят многие - знаменитый тертый пирог! Мы приготовим его с ягодным миксом - пусть в пироге из детства будет много ягодной начинки. Вам обязательно понравится!" - комментирует рецепт Глинская.

Ингредиенты: 

Тесто:

  • 200 г муки (1,25 стакана)
  • 100 г сливочного масла (холодного, 82%)
  • 80 г желтка (4 шт.)
  • 60 г сахара (2,5 ст. л. с горкой)
  • 6 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
  • щепотка соли

Ягодная начинка:

  • 100 г клубники (2/3 стакана)
  • 100 г малины (2/3 стакана)
  • 50 г черной смородины (2 ст. л.)
  • 50 г черники (2 ст. л.)
  • 60 г сахара (2,5 ст. л. с горкой)
  • 20 г кукурузного крахмала ( 2 ч. л. с горкой)

Глазировка:

  • 20 г желтка (1 шт.)
  • 1 ст. л. молока

Приготовление:

Приготовьте тесто. Смешайте желтки с сахаром. Смешайте мук с разрыхлителем и солью. Натрите в муку масло. Добавьте яйцо с сахаром в крошку, замесите тесто. Отделите 1/3 часть теста, оберните пищевой пленкой, отправьте в морозилку. оставшуюся часть также оберните пищевой пленкой и положите в холодильник - на 30 минут.

Приготовьте ягодную начинку. Отправьте в сотейник ягоды. Смешайте сахар с крахмалом, добавьте к ягодам, перемешайте. Поставьте на огонь, при постоянном помешивании доведите до кипения, дайте прокипеть 20-30 секунд. Переложите в миску, дайте остыть. 

Соберите пирог. Возьмите тесто из холодильника, раскатайте между двумя листами пергамента в круг диаметром 23-24 см. Снимите пергамент, уложите тесто в форму. Срежьте остатки теста. Выложите начинку, разровняйте. Возьмите тесто из морозильной камеры и натрите его на терке поверх пирога. Отправьте пирог в разогретую до 175С духовку на 30-35 минут.

Смажьте глазировкой пирог за 3-4 минуты до готовности.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская раскрыла рецепты десертов, которые обязательно нужно попробовать этим летом - творожный десерт, торт с клубникой, сливовый пирог.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Десерт, Лиза Глинская, Тертый пирог, Пигор.
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