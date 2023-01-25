Як приготувати тертий яблучний пиріг: рецепт Лізи Глінської

Настав час пирогів і гарячого чаю

Терті пироги нашвидкуруч давно завоювали серця всіх ласунів, які люблять смачненьке, але не бажають витрачати час на тривалі приготування та складні рецепти. Відома українська кондитерка Ліза Глінська розповіла, як приготувати смачний тертий яблучний пиріг.

Рецептом десерту кулінар поділилася в Інстаграмі.

Як приготувати пиріг з яблуками

Інгредієнти:

Для тіста:⁣

200 г борошна ⁣

100 г вершкового масла (холодного, 82%)⁣

80 г жовтка ⁣

60 г цукру ⁣

6 г розпушувача ⁣

щіпка солі⁣

Для яблучної начинки:⁣

400 г очищених яблук ⁣

60 г цукру (за бажанням, за смаком)⁣

Для глазурування:⁣

20 г жовтка⁣

1 ст. л. молока⁣

Спосіб приготування:

Змішайте жовтки з цукром, і окремо борошно з розпушувачем і сіллю. Натріть на борошно масло. Додайте яйце з цукром у крихту, замісіть тісто. 1/3 тіста оберніть плівкою, відправте в морозилку, 2/3 тіста оберніть плівкою і відправте в холодильник на 30 хвилин. Очистіть яблука, натріть їх на великій тертці, за необхідності додайте цукор. Зберіть пиріг. Тісто з холодильника розкотіть між двома листами пергаменту в коло 23-24 см. Зніміть пергамент, покладіть тісто у форму. Зріжте залишки тіста. Викладіть яблука, розрівняйте. Візьміть тісто з морозилки, натріть його на тертці поверх пирога. Відправте пиріг у розігріту до 175 градусів духовку на 30-35 хвилин. Змастіть глазуруванням пиріг за 3-4 хвилини до готовності. Після охолодження присипте пудрою⁣. Приємного чаювання!

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати класичну шарлотку з яблуками.