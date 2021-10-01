Ніжний яблучний пиріг на сметані: покроковий рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 20
Цей яблучний пиріг виходить неймовірно ніжним і повітряним.
Випічка з яблук, напевно, найпопулярніша серед українських домогосподарок. З цим фруктом роблять і пиріжки, і пироги, і тарти. Ми вже ділилися з вами рецептом популярної яблучної шарлотки і ніжного штруделя. Сьогодні ж хочемо розповісти, як приготувати повітряний яблучний пиріг на сметані.
Яблучний пиріг на сметані
Інгредієнти:
- Борошно — 300 г
- Яблука антонівка — 4 шт.
- Сметана — 200 г
- Вершкове масло — 150 г
- Цукор — 100 г
- Яйця курячі — 2 шт.
- Лимони — 1 шт.
- Цукор тростинний — 2 ст. л.
- Розпушувач — 10 г
- Ванільний екстракт — ½ ч. Л.
- Сіль морська — ¼ ч. Л.
Спосіб приготування:
- Перемішайте борошно з розпушувачем і сіллю.
- Попередньо розм’якшене вершкове масло збийте з цукром. Додайте яйця, трохи борошна, розпушувач і частина сметани. Потім продовжуючи збивати, додайте ваніль і решту сметани і муки.
- Половину тіста залиште для іншого пирога, решту викладіть у форму. Зверху покладіть нарізані скибочками яблука. Посипте цукром і корицею.
- Випікайте пиріг у розігрітій духовці 30-40 хвилин при 180 градусах.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт яблучного пирога на кефірі.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-