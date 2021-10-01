Ніжний яблучний пиріг на сметані: покроковий рецепт

Цей яблучний пиріг виходить неймовірно ніжним і повітряним.

Випічка з яблук, напевно, найпопулярніша серед українських домогосподарок. З цим фруктом роблять і пиріжки, і пироги, і тарти. Ми вже ділилися з вами рецептом популярної яблучної шарлотки і ніжного штруделя. Сьогодні ж хочемо розповісти, як приготувати повітряний яблучний пиріг на сметані.

Яблучний пиріг на сметані

Інгредієнти:

Борошно — 300 г

Яблука антонівка — 4 шт.

Сметана — 200 г

Вершкове масло — 150 г

Цукор — 100 г

Яйця курячі — 2 шт.

Лимони — 1 шт.

Цукор тростинний — 2 ст. л.

Розпушувач — 10 г

Ванільний екстракт — ½ ч. Л.

Сіль морська — ¼ ч. Л.

Спосіб приготування:

Перемішайте борошно з розпушувачем і сіллю. Попередньо розм’якшене вершкове масло збийте з цукром. Додайте яйця, трохи борошна, розпушувач і частина сметани. Потім продовжуючи збивати, додайте ваніль і решту сметани і муки. Половину тіста залиште для іншого пирога, решту викладіть у форму. Зверху покладіть нарізані скибочками яблука. Посипте цукром і корицею. Випікайте пиріг у розігрітій духовці 30-40 хвилин при 180 градусах.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт яблучного пирога на кефірі.