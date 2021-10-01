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Ніжний яблучний пиріг на сметані: покроковий рецепт

Автор
Ольга Броскова
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Яблучний пиріг на сметані
Яблучний пиріг на сметані

Цей яблучний пиріг виходить неймовірно ніжним і повітряним.

Випічка з яблук, напевно, найпопулярніша серед українських домогосподарок. З цим фруктом роблять і пиріжки, і пироги, і тарти. Ми вже ділилися з вами рецептом популярної яблучної шарлотки і ніжного штруделя. Сьогодні ж хочемо розповісти, як приготувати повітряний яблучний пиріг на сметані.

Яблучний пиріг на сметані

Інгредієнти:

  • Борошно — 300 г
  • Яблука антонівка — 4 шт.
  • Сметана — 200 г
  • Вершкове масло — 150 г
  • Цукор — 100 г
  • Яйця курячі — 2 шт.
  • Лимони — 1 шт.
  • Цукор тростинний — 2 ст. л.
  • Розпушувач — 10 г
  • Ванільний екстракт — ½ ч. Л.
  • Сіль морська — ¼ ч. Л.

Спосіб приготування:

  1. Перемішайте борошно з розпушувачем і сіллю.
  2. Попередньо розм’якшене вершкове масло збийте з цукром. Додайте яйця, трохи борошна, розпушувач і частина сметани. Потім продовжуючи збивати, додайте ваніль і решту сметани і муки.
  3. Половину тіста залиште для іншого пирога, решту викладіть у форму. Зверху покладіть нарізані скибочками яблука. Посипте цукром і корицею.
  4. Випікайте пиріг у розігрітій духовці 30-40 хвилин при 180 градусах.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт яблучного пирога на кефірі.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Яблучний
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