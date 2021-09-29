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Швидкий яблучний пиріг на кефірі: простий рецепт смачного десерту

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Яблучний пиріг Новина оновлена 29 вересня 2021, 17:45
Яблучний пиріг

Порадуйте своїх домочадців ніжною і ароматною випічкою.

Сезон яблук в самому розпалі, а це означає, що рецепти смачної випічки з цим популярним фруктом все ще актуальні. Нещодавно ми ділилися з вами рецептом чудового насипного пирога з яблуками "3 склянки", а сьогодні розповімо, як приготувати яблучний пиріг на кефірі.

Яблучний пиріг на кефірі: покроковий рецепт

Для приготування яблучного пирога нам знадобиться:

  • яйця курячі — 2 шт.
  • кефір — 1 склянка
  • масло вершкове — 50 г
  • цукор ванільний — 10 г
  • пшеничне борошно — 1 склянка
  • сіль — 1 щіпка
  • яблука — 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Збийте яйця з цукром, сіллю, ванільним цукром, розтопленим вершковим маслом і кефіром.
  2. Додайте просіяне борошно і соду. Перемішайте.
  3. Яблука очистіть, наріжте часточками.
  4. Змастіть форму вершковим маслом і викладіть половину тіста.
  5. Викладіть яблука, присипте цукром і викладіть тісто.
  6. Випікайте при 180 гр. 40 хвилин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт цвєтаївського яблучного пирога.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Яблучний пиріг
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