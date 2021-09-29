Швидкий яблучний пиріг на кефірі: простий рецепт смачного десерту

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Сезон яблук в самому розпалі, а це означає, що рецепти смачної випічки з цим популярним фруктом все ще актуальні. Нещодавно ми ділилися з вами рецептом чудового насипного пирога з яблуками "3 склянки", а сьогодні розповімо, як приготувати яблучний пиріг на кефірі.

Яблучний пиріг на кефірі: покроковий рецепт

Для приготування яблучного пирога нам знадобиться:

яйця курячі — 2 шт.

кефір — 1 склянка

масло вершкове — 50 г

цукор ванільний — 10 г

пшеничне борошно — 1 склянка

сіль — 1 щіпка

яблука — 2 шт.

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Спосіб приготування:

Збийте яйця з цукром, сіллю, ванільним цукром, розтопленим вершковим маслом і кефіром. Додайте просіяне борошно і соду. Перемішайте. Яблука очистіть, наріжте часточками. Змастіть форму вершковим маслом і викладіть половину тіста. Викладіть яблука, присипте цукром і викладіть тісто. Випікайте при 180 гр. 40 хвилин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт цвєтаївського яблучного пирога.