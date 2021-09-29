Швидкий яблучний пиріг на кефірі: простий рецепт смачного десерту
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Порадуйте своїх домочадців ніжною і ароматною випічкою.
Сезон яблук в самому розпалі, а це означає, що рецепти смачної випічки з цим популярним фруктом все ще актуальні. Нещодавно ми ділилися з вами рецептом чудового насипного пирога з яблуками "3 склянки", а сьогодні розповімо, як приготувати яблучний пиріг на кефірі.
Яблучний пиріг на кефірі: покроковий рецепт
Для приготування яблучного пирога нам знадобиться:
- яйця курячі — 2 шт.
- кефір — 1 склянка
- масло вершкове — 50 г
- цукор ванільний — 10 г
- пшеничне борошно — 1 склянка
- сіль — 1 щіпка
- яблука — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Збийте яйця з цукром, сіллю, ванільним цукром, розтопленим вершковим маслом і кефіром.
- Додайте просіяне борошно і соду. Перемішайте.
- Яблука очистіть, наріжте часточками.
- Змастіть форму вершковим маслом і викладіть половину тіста.
- Викладіть яблука, присипте цукром і викладіть тісто.
- Випікайте при 180 гр. 40 хвилин.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт цвєтаївського яблучного пирога.
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