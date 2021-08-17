Яблучний штрудель: простий рецепт
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Простий рецепт смачного штруделя до Яблучний Спас 19 серпня.
Класичний штрудель має австрійське походження. Він займає почесне місце серед віденських десертів і продається в кожній місцевій пекарні. І не обов'язково вирушати за сотні кілометрів, щоб насолодитися витонченою стравою. Приготувати справжній яблучний штрудель можна вдома, доклавши трохи старання і зусиль. Але смачний результат того вартий!
Інгредієнти:
- Борошно — 250 г
- Масло вершкове — 20 г
- Яйце — 1 шт.
- Вода тепла — 0,5 склянки
- Олія — 1,5 ст. л.
Для начинки:
- Яблука — 1 кг
- Цукор — 90 г
- Сухарі мелені світлі — 60 г
- Ізюм — 100 г
- Масло вершкове — 30 г
- Кориця мелена — 2 ч. Л.
- Ром або коньяк — 50 г
Для декору:
- Цукрова пудра — 100 г
- Кориця мелена
Спосіб приготування:
Для початку готуємо тісто. У глибоку ємність висипаємо борошно, додаємо яйця, розтоплене масло, воду і олію, ретельно перемішуємо. Тісто має бути м'яким і еластичним, а не прилипати до посуду або рукам. Добре помісіть тісто, змащуємо його верхівку вершковим маслом, накриваємо посуд рушником і залишаємо на кухні на годину.
Поки тісто "відпочиває", промиваємо родзинки, просушують і заливаємо їх алкоголем. Залишаємо на 30 хвилин. Тим часом моємо яблука, чистимо від шкірки і нарізаємо невеликими шматочками. Проціджуємо родзинки від коньяку або рому, додаємо до них яблука, цукор, корицю, все ретельно перемішуємо.
Дістаємо з миски тісто, викладаємо на стіл, тонко розгортаємо. Поверхня тіста змащуємо вершковим маслом, посипаємо половиною сухарів і горіхів. Іншу частину горіхів і сухариків додаємо до яблук і добре перемішуємо. Викладаємо на тісто начинку і акуратно загортаємо рулет.
У попередньо розігрітій до 190 градусів духовці ставимо деко з штруделем і випікаємо протягом 40 хвилин. Готовий десерт витягуємо з духовки і залишаємо на 20 хвилин. Штрудель посипаємо корицею і цукровою пудрою. Подаємо до столу з кулькою морозива або збитими вершками.
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