Яблучний штрудель: простий рецепт

Простий рецепт смачного штруделя до Яблучний Спас 19 серпня.

Класичний штрудель має австрійське походження. Він займає почесне місце серед віденських десертів і продається в кожній місцевій пекарні. І не обов'язково вирушати за сотні кілометрів, щоб насолодитися витонченою стравою. Приготувати справжній яблучний штрудель можна вдома, доклавши трохи старання і зусиль. Але смачний результат того вартий!

Інгредієнти:

Борошно — 250 г

Масло вершкове — 20 г

Яйце — 1 шт.

Вода тепла — 0,5 склянки

Олія — 1,5 ст. л.

Для начинки:

Яблука — 1 кг

Цукор — 90 г

Сухарі мелені світлі — 60 г

Ізюм — 100 г

Масло вершкове — 30 г

Кориця мелена — 2 ч. Л.

Ром або коньяк — 50 г

Для декору:

Цукрова пудра — 100 г

Кориця мелена

Спосіб приготування:

Для початку готуємо тісто. У глибоку ємність висипаємо борошно, додаємо яйця, розтоплене масло, воду і олію, ретельно перемішуємо. Тісто має бути м'яким і еластичним, а не прилипати до посуду або рукам. Добре помісіть тісто, змащуємо його верхівку вершковим маслом, накриваємо посуд рушником і залишаємо на кухні на годину.

Поки тісто "відпочиває", промиваємо родзинки, просушують і заливаємо їх алкоголем. Залишаємо на 30 хвилин. Тим часом моємо яблука, чистимо від шкірки і нарізаємо невеликими шматочками. Проціджуємо родзинки від коньяку або рому, додаємо до них яблука, цукор, корицю, все ретельно перемішуємо.

Дістаємо з миски тісто, викладаємо на стіл, тонко розгортаємо. Поверхня тіста змащуємо вершковим маслом, посипаємо половиною сухарів і горіхів. Іншу частину горіхів і сухариків додаємо до яблук і добре перемішуємо. Викладаємо на тісто начинку і акуратно загортаємо рулет.

У попередньо розігрітій до 190 градусів духовці ставимо деко з штруделем і випікаємо протягом 40 хвилин. Готовий десерт витягуємо з духовки і залишаємо на 20 хвилин. Штрудель посипаємо корицею і цукровою пудрою. Подаємо до столу з кулькою морозива або збитими вершками.