Нежнейший яблочный пирог на сметане: пошаговый рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 28
Этот яблочный пирог получается невероятно нежным и воздушным.
Выпечка из яблок, наверное, самая популярная среди украинских домохозяек. С этим фруктом делают и пирожки, и пироги, и тарты. Му уже делились с вами рецептом популярной яблочной шарлотки и нежного штруделя. Сегодня же хотим рассказать, как приготовить воздушный яблочный пирог на сметане.
Яблочный пирог на сметане
Ингредиенты:
- Мука — 300 г
- Яблоки антоновка — 4 шт.
- Сметана — 200 г
- Сливочное масло — 150 г
- Сахар — 100 г
- Яйца куриные — 2 шт.
- Лимоны — 1 шт.
- Сахар тростниковый — 2 ст. л.
- Разрыхлитель — 10 г
- Ванильный экстракт — ½ ч. л.
- Соль морская — ¼ ч. л.
Способ приготовления:
- Перемешайте муку с разрыхлителем и солью.
- Предварительно размягченное сливочное масло взбейте с сахаром. Добавьте яйца, немного муки, разрыхлитель и часть сметаны. Затем продолжая взбивать, добавьте ваниль и оставшуюся часть сметаны и муки.
- Половину теста оставьте для другого пирога, оставшуюся часть выложите в форму. Сверху уложите нарезанные ломтиками яблоки. Посыпьте сахаром и корицей.
- Выпекайте пирог в разогретой духовке 30‒40 минут при 180 градусах.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт яблочного пирога на кефире.
- Дата публикации
-
- Категория
-