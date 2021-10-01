Укр

Нежнейший яблочный пирог на сметане: пошаговый рецепт

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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Яблочный пирог на сметане
Яблочный пирог на сметане

Этот яблочный пирог получается невероятно нежным и воздушным.

Выпечка из яблок, наверное, самая популярная среди украинских домохозяек. С этим фруктом делают и пирожки, и пироги, и тарты. Му уже делились с вами рецептом популярной яблочной шарлотки и нежного штруделя. Сегодня же хотим рассказать, как приготовить воздушный яблочный пирог на сметане.

Яблочный пирог на сметане

Ингредиенты:

  • Мука — 300 г
  • Яблоки антоновка — 4 шт.
  • Сметана — 200 г
  • Сливочное масло — 150 г
  • Сахар — 100 г
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Лимоны — 1 шт.
  • Сахар тростниковый — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Ванильный экстракт — ½ ч. л.
  • Соль морская — ¼ ч. л.

Способ приготовления:

  1. Перемешайте муку с разрыхлителем и солью.
  2. Предварительно размягченное сливочное масло взбейте с сахаром. Добавьте яйца, немного муки, разрыхлитель и часть сметаны. Затем продолжая взбивать, добавьте ваниль и оставшуюся часть сметаны и муки.
  3. Половину теста оставьте для другого пирога, оставшуюся часть выложите в форму. Сверху уложите нарезанные ломтиками яблоки. Посыпьте сахаром и корицей.
  4. Выпекайте пирог в разогретой духовке 30‒40 минут при 180 градусах.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт яблочного пирога на кефире.

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#Рецепт #Пирог #Яблочный
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