Нежнейший яблочный пирог на сметане: пошаговый рецепт

Этот яблочный пирог получается невероятно нежным и воздушным.

Выпечка из яблок, наверное, самая популярная среди украинских домохозяек. С этим фруктом делают и пирожки, и пироги, и тарты. Му уже делились с вами рецептом популярной яблочной шарлотки и нежного штруделя. Сегодня же хотим рассказать, как приготовить воздушный яблочный пирог на сметане.

Яблочный пирог на сметане

Ингредиенты:

Мука — 300 г

Яблоки антоновка — 4 шт.

Сметана — 200 г

Сливочное масло — 150 г

Сахар — 100 г

Яйца куриные — 2 шт.

Лимоны — 1 шт.

Сахар тростниковый — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 10 г

Ванильный экстракт — ½ ч. л.

Соль морская — ¼ ч. л.

Способ приготовления:

Перемешайте муку с разрыхлителем и солью. Предварительно размягченное сливочное масло взбейте с сахаром. Добавьте яйца, немного муки, разрыхлитель и часть сметаны. Затем продолжая взбивать, добавьте ваниль и оставшуюся часть сметаны и муки. Половину теста оставьте для другого пирога, оставшуюся часть выложите в форму. Сверху уложите нарезанные ломтиками яблоки. Посыпьте сахаром и корицей. Выпекайте пирог в разогретой духовке 30‒40 минут при 180 градусах.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт яблочного пирога на кефире.