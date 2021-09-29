Быстрый яблочный пирог на кефире: простой рецепт вкусного десерта

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Сезон яблок в самом разгаре, а это значит, что рецепты вкусной выпечки с этим популярным фруктом все еще актуальны. Недавно мы делились с вами рецептом замечательного насыпного пирога с яблоками "3 стакана", а сегодня расскажем, как приготовить яблочный пирог на кефире.

Яблочный пирог на кефире: пошаговый рецепт

Для приготовления яблочного пирога нам понадобится:

яйца куриные — 2 шт.

кефир — 1 стакан

масло сливочное — 50 г

сахар ванильный — 10 г

пшеничная мука — 1 стакан

соль — 1 щепотка

яблоки — 2 шт.

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Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром, солью, ванильным сахаром, растопленным сливочным маслом и кефиром. Добавьте просеянную муку и соду. Перемешайте. Яблоки очистите, нарежьте дольками. Смажьте форму сливочным маслом и выложите половину теста. Выложите яблоки, присыпьте сахаром и выложите оставшееся тесто. Выпекайте при 180 гр. 40 минут.

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