Быстрый яблочный пирог на кефире: простой рецепт вкусного десерта
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Порадуйте своих домочадцев нежной и ароматной выпечкой.
Сезон яблок в самом разгаре, а это значит, что рецепты вкусной выпечки с этим популярным фруктом все еще актуальны. Недавно мы делились с вами рецептом замечательного насыпного пирога с яблоками "3 стакана", а сегодня расскажем, как приготовить яблочный пирог на кефире.
Яблочный пирог на кефире: пошаговый рецепт
Для приготовления яблочного пирога нам понадобится:
- яйца куриные — 2 шт.
- кефир — 1 стакан
- масло сливочное — 50 г
- сахар ванильный — 10 г
- пшеничная мука — 1 стакан
- соль — 1 щепотка
- яблоки — 2 шт.
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром, солью, ванильным сахаром, растопленным сливочным маслом и кефиром.
- Добавьте просеянную муку и соду. Перемешайте.
- Яблоки очистите, нарежьте дольками.
- Смажьте форму сливочным маслом и выложите половину теста.
- Выложите яблоки, присыпьте сахаром и выложите оставшееся тесто.
- Выпекайте при 180 гр. 40 минут.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт цветаевского яблочного пирога.
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