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Быстрый яблочный пирог на кефире: простой рецепт вкусного десерта

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Яблочный пирог Новость обновлена 29 сентября 2021, 17:45
Яблочный пирог

Порадуйте своих домочадцев нежной и ароматной выпечкой.

Сезон яблок в самом разгаре, а это значит, что рецепты вкусной выпечки с этим популярным фруктом все еще актуальны. Недавно мы делились с вами рецептом замечательного насыпного пирога с яблоками "3 стакана", а сегодня расскажем, как приготовить яблочный пирог на кефире.

Яблочный пирог на кефире: пошаговый рецепт

Для приготовления яблочного пирога нам понадобится:

  • яйца куриные — 2 шт.
  • кефир — 1 стакан
  • масло сливочное — 50 г
  • сахар ванильный — 10 г
  • пшеничная мука — 1 стакан
  • соль — 1 щепотка
  • яблоки — 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром, солью, ванильным сахаром, растопленным сливочным маслом и кефиром.
  2. Добавьте просеянную муку и соду. Перемешайте.
  3. Яблоки очистите, нарежьте дольками.
  4. Смажьте форму сливочным маслом и выложите половину теста.
  5. Выложите яблоки, присыпьте сахаром и выложите оставшееся тесто.
  6. Выпекайте при 180 гр. 40 минут.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт цветаевского яблочного пирога.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Яблочный пирог
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