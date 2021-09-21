"Готовится неприлично просто": рецепт яблочного пирога "3 стакана" от Татьяны Литвиновой (видео)

Для пирога "3 стакана" необходимо всего три основных ингредиента.

Яблочные пироги — это настоящий тренд осени. Сентябрьский урожай яблок просто заставляет хозяек готовить эту вкуснейшую ароматную выпечку. Рецептов яблочных пирогов великое множество. Можно приготовить классическую яблочную шарлотку, можно яблочный штрудель, а можно испечь необычный цветаевский яблочный пирог. Сегодня же "Телеграф" поделится с вами рецептом невероятно простого в приготовлении, но очень вкусного яблочного пирога "3 стакана".

Рецепт этого пирога опубликовала в своем Инстаграм кулинар Татьяна Литвинова.

Яблочный пирог "3 стакана" рецепт

Ингредиенты:

Манная крупа — 160 г

Мука пшеничная — 130 г

Сахар — 180 г

Разрыхлитель — 10 г

Яблоки — 5 шт

Масло сливочное — 30 г

Молоко — 200 г

Цедра лимона — 1 шт

Миндальные хлопья — 20 г

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Способ приготовления:

Перемешайте муку, сахар, разрыхлитель, корицу и манку. Натрите яблоки и лимонную цедру. Перемешайте. Затем разделите смесь с мукой на 4 равных части. Выкладывайте слой этого теста, затем слой яблок. Снова тесто и снова яблоки. Растопленное со сливочным маслом молоко равномерно вылейте сверху на пирог, чтобы он пропитался. Выпекайте при температуре 170 градусов, 35-40 минут. Сверху пирог можно украсить миндальными хлопьями.

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