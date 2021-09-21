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"Готовится неприлично просто": рецепт яблочного пирога "3 стакана" от Татьяны Литвиновой (видео)

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Яблочный пирог "3 стакана" Новость обновлена 21 сентября 2021, 17:24
Яблочный пирог "3 стакана"

Для пирога "3 стакана" необходимо всего три основных ингредиента.

Яблочные пироги — это настоящий тренд осени. Сентябрьский урожай яблок просто заставляет хозяек готовить эту вкуснейшую ароматную выпечку. Рецептов яблочных пирогов великое множество. Можно приготовить классическую яблочную шарлотку, можно яблочный штрудель, а можно испечь необычный цветаевский яблочный пирог. Сегодня же "Телеграф" поделится с вами рецептом невероятно простого в приготовлении, но очень вкусного яблочного пирога "3 стакана".

Рецепт этого пирога опубликовала в своем Инстаграм кулинар Татьяна Литвинова.

Яблочный пирог "3 стакана" рецепт

Ингредиенты:

  • Манная крупа — 160 г
  • Мука пшеничная — 130 г
  • Сахар — 180 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Яблоки — 5 шт
  • Масло сливочное — 30 г
  • Молоко — 200 г
  • Цедра лимона — 1 шт
  • Миндальные хлопья — 20 г

Способ приготовления:

  1. Перемешайте муку, сахар, разрыхлитель, корицу и манку.
  2. Натрите яблоки и лимонную цедру. Перемешайте.
  3. Затем разделите смесь с мукой на 4 равных части. Выкладывайте слой этого теста, затем слой яблок. Снова тесто и снова яблоки.
  4. Растопленное со сливочным маслом молоко равномерно вылейте сверху на пирог, чтобы он пропитался.
  5. Выпекайте при температуре 170 градусов, 35-40 минут.
  6. Сверху пирог можно украсить миндальными хлопьями.

Ранее "Телеграф" также публиковал для вас рецепт особенного пирога на день весеннего равноденствия. Такой пирог обязательно должен быть круглой формы.

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#Рецепт #Пирог #Яблочный пирог
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