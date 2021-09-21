"Готовится неприлично просто": рецепт яблочного пирога "3 стакана" от Татьяны Литвиновой (видео)
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Для пирога "3 стакана" необходимо всего три основных ингредиента.
Яблочные пироги — это настоящий тренд осени. Сентябрьский урожай яблок просто заставляет хозяек готовить эту вкуснейшую ароматную выпечку. Рецептов яблочных пирогов великое множество. Можно приготовить классическую яблочную шарлотку, можно яблочный штрудель, а можно испечь необычный цветаевский яблочный пирог. Сегодня же "Телеграф" поделится с вами рецептом невероятно простого в приготовлении, но очень вкусного яблочного пирога "3 стакана".
Рецепт этого пирога опубликовала в своем Инстаграм кулинар Татьяна Литвинова.
Яблочный пирог "3 стакана" рецепт
Ингредиенты:
- Манная крупа — 160 г
- Мука пшеничная — 130 г
- Сахар — 180 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Яблоки — 5 шт
- Масло сливочное — 30 г
- Молоко — 200 г
- Цедра лимона — 1 шт
- Миндальные хлопья — 20 г
Способ приготовления:
- Перемешайте муку, сахар, разрыхлитель, корицу и манку.
- Натрите яблоки и лимонную цедру. Перемешайте.
- Затем разделите смесь с мукой на 4 равных части. Выкладывайте слой этого теста, затем слой яблок. Снова тесто и снова яблоки.
- Растопленное со сливочным маслом молоко равномерно вылейте сверху на пирог, чтобы он пропитался.
- Выпекайте при температуре 170 градусов, 35-40 минут.
- Сверху пирог можно украсить миндальными хлопьями.
Ранее "Телеграф" также публиковал для вас рецепт особенного пирога на день весеннего равноденствия. Такой пирог обязательно должен быть круглой формы.
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