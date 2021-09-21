"Готується непристойно просто": рецепт яблучного пирога "3 склянки" від Тетяни Литвинової (відео)
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Для пирога "3 склянки" необхідно всього три основних інгредієнта.
Яблучні пироги — це справжній тренд осені. Вересневий врожай яблук просто змушує господинь готувати цю смачну ароматну випічку. Рецептів яблучних пирогів безліч. Можна приготувати класичну яблучну шарлотку, можна яблучний штрудель, а можна спекти незвичайний цветаєвський яблучний пиріг. Сьогодні ж "Телеграф" поділиться з вами рецептом неймовірно простого в приготуванні, але дуже смачного яблучного пирога "3 склянки".
Рецепт цього пирога опублікувала в своєму Інстаграм кулінар Тетяна Литвинова.
Яблучний пиріг "3 склянки" рецепт
Інгредієнти:
- Манна крупа — 160 г
- Борошно пшеничне — 130 г
- Цукор — 180 г
- Розпушувач — 10 г
- Яблука — 5 шт
- Масло вершкове — 30 г
- Молоко — 200 г
- Цедра лимона — 1 шт
- Мигдальні пластівці — 20 г
Спосіб приготування:
- Перемішайте борошно, цукор, розпушувач, корицю і манку.
- Натріть яблука і лимонну цедру. Перемішайте.
- Потім розділіть суміш з борошном на 4 рівні частини. Викладайте шар цього тіста, потім шар яблук. Знову тісто і знову яблука.
- Розтоплене з вершковим маслом молоко рівномірно вилийте зверху на пиріг.
- Випікайте при температурі 170 градусів, 35-40 хвилин.
- Зверху пиріг можна прикрасити мигдальними пластівцями.
Раніше "Телеграф" також публікував для вас рецепт особливого пирога на день весняного рівнодення. Такий пиріг обов’язково повинен бути круглої форми.
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