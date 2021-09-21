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"Готується непристойно просто": рецепт яблучного пирога "3 склянки" від Тетяни Литвинової (відео)

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
25
Яблучний пиріг "3 склянки" Новина оновлена 21 вересня 2021, 17:24
Яблучний пиріг "3 склянки"

Для пирога "3 склянки" необхідно всього три основних інгредієнта.

Яблучні пироги — це справжній тренд осені. Вересневий врожай яблук просто змушує господинь готувати цю смачну ароматну випічку. Рецептів яблучних пирогів безліч. Можна приготувати класичну яблучну шарлотку, можна яблучний штрудель, а можна спекти незвичайний цветаєвський яблучний пиріг. Сьогодні ж "Телеграф" поділиться з вами рецептом неймовірно простого в приготуванні, але дуже смачного яблучного пирога "3 склянки".

Рецепт цього пирога опублікувала в своєму Інстаграм кулінар Тетяна Литвинова.

Яблучний пиріг "3 склянки" рецепт

Інгредієнти:

  • Манна крупа — 160 г
  • Борошно пшеничне — 130 г
  • Цукор — 180 г
  • Розпушувач — 10 г
  • Яблука — 5 шт
  • Масло вершкове — 30 г
  • Молоко — 200 г
  • Цедра лимона — 1 шт
  • Мигдальні пластівці — 20 г

Спосіб приготування:

  1. Перемішайте борошно, цукор, розпушувач, корицю і манку.
  2. Натріть яблука і лимонну цедру. Перемішайте.
  3. Потім розділіть суміш з борошном на 4 рівні частини. Викладайте шар цього тіста, потім шар яблук. Знову тісто і знову яблука.
  4. Розтоплене з вершковим маслом молоко рівномірно вилийте зверху на пиріг.
  5. Випікайте при температурі 170 градусів, 35-40 хвилин.
  6. Зверху пиріг можна прикрасити мигдальними пластівцями.

Раніше "Телеграф" також публікував для вас рецепт особливого пирога на день весняного рівнодення. Такий пиріг обов’язково повинен бути круглої форми.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Яблучний пиріг
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