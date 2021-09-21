"Готується непристойно просто": рецепт яблучного пирога "3 склянки" від Тетяни Литвинової (відео)

Для пирога "3 склянки" необхідно всього три основних інгредієнта.

Яблучні пироги — це справжній тренд осені. Вересневий врожай яблук просто змушує господинь готувати цю смачну ароматну випічку. Рецептів яблучних пирогів безліч. Можна приготувати класичну яблучну шарлотку, можна яблучний штрудель, а можна спекти незвичайний цветаєвський яблучний пиріг. Сьогодні ж "Телеграф" поділиться з вами рецептом неймовірно простого в приготуванні, але дуже смачного яблучного пирога "3 склянки".

Рецепт цього пирога опублікувала в своєму Інстаграм кулінар Тетяна Литвинова.

Яблучний пиріг "3 склянки" рецепт

Інгредієнти:

Манна крупа — 160 г

Борошно пшеничне — 130 г

Цукор — 180 г

Розпушувач — 10 г

Яблука — 5 шт

Масло вершкове — 30 г

Молоко — 200 г

Цедра лимона — 1 шт

Мигдальні пластівці — 20 г

Читайте також: Категорія Рецепти Рецепт ідеального пирога зі слив від Євгена Клопотенка Пиріг готується на пісочному тісті і виходить неймовірно ароматним і хрустким.

Спосіб приготування:

Перемішайте борошно, цукор, розпушувач, корицю і манку. Натріть яблука і лимонну цедру. Перемішайте. Потім розділіть суміш з борошном на 4 рівні частини. Викладайте шар цього тіста, потім шар яблук. Знову тісто і знову яблука. Розтоплене з вершковим маслом молоко рівномірно вилийте зверху на пиріг. Випікайте при температурі 170 градусів, 35-40 хвилин. Зверху пиріг можна прикрасити мигдальними пластівцями.

Раніше "Телеграф" також публікував для вас рецепт особливого пирога на день весняного рівнодення. Такий пиріг обов’язково повинен бути круглої форми.