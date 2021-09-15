Шарлотка з яблуками: як приготувати соковитий і ароматний пиріг
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Шарлотка з яблуками — мабуть, найпопулярніший пиріг, який дуже легко приготувати вдома.
Хто з нас хоча б раз в житті не куштував ароматну шарлотку з яблуками. У дитинстві бабусі і мами часто балували нас цими ласощами. Всі інгредієнти для нього надзвичайно прості і знайдуться на кухні у будь-якої господині. При цьому на смак яблучний пиріг виходить просто чудовим.
Рецепт шарлотки з яблуками
Інгредієнти:
- Цукор — 1 стакан
- Борошно — 1 склянка
- Яйця — 5-7 шт.
- Яблука — 0,5 кг
- Кориця — до смаку
- Цукрова пудра
- Розпушувач — 10 г
Спосіб приготування:
- Білки збийте з цукром, додайте жовтки. Поступово додавайте борошно з розпушувачем і трохи кориці. Добре все перемішайте.
- Форму для випічки змастіть маслом і присипте борошном. Яблука наріжте тонкими пластинками. Потім в форму потрібно вилити частину тесту, рівномірно розподілити яблука, зверху залити тестом. Шари можна повторити.
- Випікати при 180 градусах 40-60 хвилин.
Рецепт шарлотки на кефірі
інгредієнти
- 120 г вершкового масла
- 3-4 яблука
- 2 яйця
- 1,5 склянки борошна
- по 1 склянці кефіру і цукру
- 1 ч.л. соди/розпушувача для тіста
Спосіб приготування:
- Розм’якшене масло перемішати з цукром, вбити яйця, ретельно перемішати.
- Влити в суміш нехолодний кефір, перемішати до однорідності, всипати просіяне борошно, перемішану з розпушувачем, замісити тісто — воно повинно вийти трохи густіше, ніж на оладки.
- Промити, очистити і нарізати великим кубиком яблука.
- Форму для шарлотки змастити вершковим маслом, влити частина тесту, укласти яблука, залити зверху тістом, що залишилося.
- Поставити шарлотку в духовку, нагріту до 180 градусів, випікати 40-45 хв.
- Коли пиріг буде готовий, духовку вимкнути, відкрити дверцята і дати Шарлотці трохи охолонути, потім перевернути з форми на блюдо, посипати цукровою пудрою і корицею, подати до столу.
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