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Шарлотка з яблуками: як приготувати соковитий і ароматний пиріг

Автор
Ольга Броскова
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Шарлотка з яблуками: як приготувати соковитий і ароматний пиріг

Шарлотка з яблуками — мабуть, найпопулярніший пиріг, який дуже легко приготувати вдома.

Хто з нас хоча б раз в житті не куштував ароматну шарлотку з яблуками. У дитинстві бабусі і мами часто балували нас цими ласощами. Всі інгредієнти для нього надзвичайно прості і знайдуться на кухні у будь-якої господині. При цьому на смак яблучний пиріг виходить просто чудовим.

Рецепт шарлотки з яблуками

Інгредієнти:

  • Цукор — 1 стакан
  • Борошно — 1 склянка
  • Яйця — 5-7 шт.
  • Яблука — 0,5 кг
  • Кориця — до смаку
  • Цукрова пудра
  • Розпушувач — 10 г

Спосіб приготування:

  1. Білки збийте з цукром, додайте жовтки. Поступово додавайте борошно з розпушувачем і трохи кориці. Добре все перемішайте.
  2. Форму для випічки змастіть маслом і присипте борошном. Яблука наріжте тонкими пластинками. Потім в форму потрібно вилити частину тесту, рівномірно розподілити яблука, зверху залити тестом. Шари можна повторити.
  3. Випікати при 180 градусах 40-60 хвилин.

Рецепт шарлотки на кефірі

інгредієнти

  • 120 г вершкового масла
  • 3-4 яблука
  • 2 яйця
  • 1,5 склянки борошна
  • по 1 склянці кефіру і цукру
  • 1 ч.л. соди/розпушувача для тіста

Спосіб приготування:

  1. Розм’якшене масло перемішати з цукром, вбити яйця, ретельно перемішати.
  2. Влити в суміш нехолодний кефір, перемішати до однорідності, всипати просіяне борошно, перемішану з розпушувачем, замісити тісто — воно повинно вийти трохи густіше, ніж на оладки.
  3. Промити, очистити і нарізати великим кубиком яблука.
  4. Форму для шарлотки змастити вершковим маслом, влити частина тесту, укласти яблука, залити зверху тістом, що залишилося.
  5. Поставити шарлотку в духовку, нагріту до 180 градусів, випікати 40-45 хв.
  6. Коли пиріг буде готовий, духовку вимкнути, відкрити дверцята і дати Шарлотці трохи охолонути, потім перевернути з форми на блюдо, посипати цукровою пудрою і корицею, подати до столу.

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