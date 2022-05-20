Лиза Глинская вышла замуж спустя год после помолвки: как выглядит муж кулинара (фото, видео)

Известный кондитер пошла под венец с возлюбленным Максимом Большаковым

Победительница проекта "МастерШеф-2", известный кондитер и кулинарный блогер Елизавета Глинская вышла замуж за своего любимого мужчину в пятницу, 20 мая.

Фото и видео Глинская поделилась в Инстаграме.

"Мы это сделали. Несмотря на дождь и войну", — сказала кулинар.

Для торжественного мероприятия Лиза Глинская и ее муж Максим Большаков выбрали национальную украинскую одежду — вышиванку. На голове у кулинара был венок с искусственных цветов.

Пара официально узаконила брак спустя год после помолвки. Предложение руки и сердца Елизавете сделали в июне 2021 года на отдыхе в Доминикане. Тогда она показала помолвочное кольцо.

Что известно о личной жизни Лизы Глинской

Для украинского кулинара это уже второй брак. Ранее она рассказывала, как в 25 лет потеряла ребенка. После этой истории Глинская рассталась с супругом. Сама Елизавета почти ничего не говорит о своей личной жизни. Она редко делится в социальных сетях совместными фото со своим избранником. Известно, что у Максима есть сын от первого брака.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук станет отцом во второй раз.