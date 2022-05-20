Ліза Глінська вийшла заміж через рік після заручин: як виглядає чоловік кулінара (фото, відео)

Відомий кондитер пішла під вінець із коханим Максимом Большаковим

Переможниця проєкту "МастерШеф-2", відомий кондитер та кулінарний блогер Єлизавета Глінська вийшла заміж за свого коханого чоловіка у п’ятницю, 20 травня.

Фото та відео Глінська поділилася в Інстаграмі.

"Ми це зробили. Попри дощ та війну", — сказала кулінар.

Для урочистого заходу Ліза Глінська та її чоловік Максим Большаков обрали національний український одяг – вишиванку. На голові у кулінара був вінок зі штучних квітів.

Пара офіційно узаконила шлюб через рік після заручин. Пропозицію руки та серця Єлизаветі зробили у червні 2021 року на відпочинку у Домінікані. Тоді вона показала обручку.

Що відомо про особисте життя Лізи Глінської

Для українського кулінара це вже другий шлюб. Раніше вона розповідала, як у 25 років втратила дитину. Після цієї історії Глінська розлучилася з чоловіком. Сама Єлизавета майже нічого не говорить про своє особисте життя. Вона рідко ділиться у соціальних мережах спільними фото зі своїм обранцем. Відомо, що Максим має сина від першого шлюбу.

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