Рецепт вкусных картофельных зраз с грибами для постящихся (видео)

Обязательно попробуйте, потому что это очень вкусно

Не знаете, чем разнообразить меню в Великий пост-2023? Предлагаем приготовить постные картофельные зразы с грибами!

Только представьте: хрустящая золотистая корочка и нежная, ароматная начинка… Рецептом постных зраз из картофеля с грибами поделилась известный украинский кулинар Лиза Глинская. Хотя может показаться, что рецепт очень многошаговый, все этапы легкие и не займут много времени.

Как приготовить картофельные зразы с грибами

Ингредиенты для картофельного теста:

1 кг картофеля (6-8 шт.)

соль

40 г кукурузного крахмала (4 ч. л.)

60 мл картофельного бульона (4 ст. л.)

Для грибной начинки:

300 г грибов (8-9 шт.)

1 луковица

соль

перец

растительное масло для жарки

манная крупа или сухари для панировки

Приготовление:

Чистим, режем и варим картофель до готовности в подсоленной воде. Из отварного картофеля сливаем картофельный бульон. Половину нужно оставить, примерно 100 мл. Делаем картофельное пюре. Картофельный бульон пока не добавляем. Перекладываем картофель в миску и добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем. Затем вливаем небольшими порциями бульон и снова тщательно перемешиваем. Берем кусочек теста в руки. Если оно эластично и не липнет, значит тесто готово и его можно использовать. Нарезаем грибы и лук и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Добавляем соль и перец, перемешиваем. Снимаем с плиты и отставляем до охлаждения. Формируем зразы и обваливаем их в панировочных сухарях. Совет: мойте руки водой после каждого зраза, так легче будет работать с тестом. Обжариваем зразы с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки.

Еще одним рецептом постного блюда мы делились раньше. Так, "Телеграф" рассказывал, как приготовить голубцы без мяса с грибами.