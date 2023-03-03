Рецепт вкусных картофельных зраз с грибами для постящихся (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Обязательно попробуйте, потому что это очень вкусно
Не знаете, чем разнообразить меню в Великий пост-2023? Предлагаем приготовить постные картофельные зразы с грибами!
Только представьте: хрустящая золотистая корочка и нежная, ароматная начинка… Рецептом постных зраз из картофеля с грибами поделилась известный украинский кулинар Лиза Глинская. Хотя может показаться, что рецепт очень многошаговый, все этапы легкие и не займут много времени.
Как приготовить картофельные зразы с грибами
Ингредиенты для картофельного теста:
- 1 кг картофеля (6-8 шт.)
- соль
- 40 г кукурузного крахмала (4 ч. л.)
- 60 мл картофельного бульона (4 ст. л.)
Для грибной начинки:
- 300 г грибов (8-9 шт.)
- 1 луковица
- соль
- перец
- растительное масло для жарки
- манная крупа или сухари для панировки
Приготовление:
- Чистим, режем и варим картофель до готовности в подсоленной воде.
- Из отварного картофеля сливаем картофельный бульон. Половину нужно оставить, примерно 100 мл.
- Делаем картофельное пюре. Картофельный бульон пока не добавляем.
- Перекладываем картофель в миску и добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем.
- Затем вливаем небольшими порциями бульон и снова тщательно перемешиваем.
- Берем кусочек теста в руки. Если оно эластично и не липнет, значит тесто готово и его можно использовать.
- Нарезаем грибы и лук и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
- Добавляем соль и перец, перемешиваем.
- Снимаем с плиты и отставляем до охлаждения.
- Формируем зразы и обваливаем их в панировочных сухарях. Совет: мойте руки водой после каждого зраза, так легче будет работать с тестом.
- Обжариваем зразы с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки.
Еще одним рецептом постного блюда мы делились раньше. Так, "Телеграф" рассказывал, как приготовить голубцы без мяса с грибами.