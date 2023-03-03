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Рецепт вкусных картофельных зраз с грибами для постящихся (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Постные картофельные зразы с грибами Новость обновлена 03 марта 2023, 20:04
Постные картофельные зразы с грибами. Фото instagram.com/lizaglinskaya

Обязательно попробуйте, потому что это очень вкусно

Не знаете, чем разнообразить меню в Великий пост-2023? Предлагаем приготовить постные картофельные зразы с грибами!

Только представьте: хрустящая золотистая корочка и нежная, ароматная начинка… Рецептом постных зраз из картофеля с грибами поделилась известный украинский кулинар Лиза Глинская. Хотя может показаться, что рецепт очень многошаговый, все этапы легкие и не займут много времени.

Как приготовить картофельные зразы с грибами

Ингредиенты для картофельного теста:

  • 1 кг картофеля (6-8 шт.)
  • соль
  • 40 г кукурузного крахмала (4 ч. л.)
  • 60 мл картофельного бульона (4 ст. л.)

Для грибной начинки:

  • 300 г грибов (8-9 шт.)
  • 1 луковица
  • соль
  • перец
  • растительное масло для жарки
  • манная крупа или сухари для панировки

Приготовление:

  1. Чистим, режем и варим картофель до готовности в подсоленной воде.
  2. Из отварного картофеля сливаем картофельный бульон. Половину нужно оставить, примерно 100 мл.
  3. Делаем картофельное пюре. Картофельный бульон пока не добавляем.
  4. Перекладываем картофель в миску и добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем.
  5. Затем вливаем небольшими порциями бульон и снова тщательно перемешиваем.
  6. Берем кусочек теста в руки. Если оно эластично и не липнет, значит тесто готово и его можно использовать.
  7. Нарезаем грибы и лук и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
  8. Добавляем соль и перец, перемешиваем.
  9. Снимаем с плиты и отставляем до охлаждения.
  10. Формируем зразы и обваливаем их в панировочных сухарях. Совет: мойте руки водой после каждого зраза, так легче будет работать с тестом.
  11. Обжариваем зразы с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки.

Еще одним рецептом постного блюда мы делились раньше. Так, "Телеграф" рассказывал, как приготовить голубцы без мяса с грибами.

Теги:
#Рецепт #Великий пост #Зразы #Лиза Глинская