Найстильніші образи з Каннського кінофестивалю 2023: синє волосся Гелен Міррен і вічно молода Кетрін Зета Джонс (фото)
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Канни традиційно зібрали на червоній доріжці багатьох зірок.
У вівторок, 16 травня, у Франції на Блакитному березі відкрився щорічний Каннський кінофестиваль, на який з’їхалися знаменитості з усього світу. Всі вони приїхали в надії отримати заповітну "пальмову гілку", а також, щоб покрасуватися у чудовому вбранні на червоній доріжці.
Зазначимо, що однією з головних подій Каннського кінофестивалю у 2023 році є повернення Джонні Деппа, який на кілька років зник з кіноекранів після скандального розлучення з Ембер Херд. Також варто додати, що на червоній доріжці 59-річний холостяк з’явився у шикарному костюмі та у веселому настрої.
Крім Деппа на червоній дорожчі було чимало стильних зірок. "Телеграф" зібрав для вас топ найкрасивіших образів та нарядів з відкриття Каннського кінофестивалю у 2023 році.
Ума Турман у Dior
Ель Феннінг в Alexander McQueen
Кетрін Зета Джонс в Elie Saab
Наомі Кемпбелл у Celine
Гелен Міррен у сукні від Del Core
Фань Бінбін у Christopher Bu
Алессандра Амбросіо в Elie Saab
Раніше "Телеграф" розповідав, що Памела Андерсон порадувала фанів поодиноким публічним виходом. 55-річна актриса продемонструвала підтягнуту фігуру у стильному вбранні.