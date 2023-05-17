Найстильніші образи з Каннського кінофестивалю 2023: синє волосся Гелен Міррен і вічно молода Кетрін Зета Джонс (фото)

Канни традиційно зібрали на червоній доріжці багатьох зірок.

У вівторок, 16 травня, у Франції на Блакитному березі відкрився щорічний Каннський кінофестиваль, на який з’їхалися знаменитості з усього світу. Всі вони приїхали в надії отримати заповітну "пальмову гілку", а також, щоб покрасуватися у чудовому вбранні на червоній доріжці.

Зазначимо, що однією з головних подій Каннського кінофестивалю у 2023 році є повернення Джонні Деппа, який на кілька років зник з кіноекранів після скандального розлучення з Ембер Херд. Також варто додати, що на червоній доріжці 59-річний холостяк з’явився у шикарному костюмі та у веселому настрої.

Джонні Депп як завжди у чудовій формі Фото: Getty Images

Крім Деппа на червоній дорожчі було чимало стильних зірок. "Телеграф" зібрав для вас топ найкрасивіших образів та нарядів з відкриття Каннського кінофестивалю у 2023 році.

Ума Турман у Dior

Прямо королівське вбрання у Уми Турман Фото: Getty Images

Ель Феннінг в Alexander McQueen

Ель Феннінг у 2023 році обрала образ принцесси Фото: Getty Images

Кетрін Зета Джонс в Elie Saab

Сексуальне декольте чудово підкреслило форми Кетрін Зети Джонс Фото: Getty Images

Наомі Кемпбелл у Celine

Чорна патера засліпила всіх блискучою срібною сукнею Фото: Getty Images

Гелен Міррен у сукні від Del Core

Синє волосся Гелен Міррен гармоніювало з її сукнею Фото: Getty Images

Фань Бінбін у Christopher Bu

Ефектну сукню з тигром приміряла Фань Бінбін Фото: Getty Images

Алессандра Амбросіо в Elie Saab

Алессандра Амбросіо обрала сукню з трендовим у 2023 році капюшоном Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Памела Андерсон порадувала фанів поодиноким публічним виходом. 55-річна актриса продемонструвала підтягнуту фігуру у стильному вбранні.