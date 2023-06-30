Зірка "Відчайдушних домогосподарок" не старіє: 48-річна Єва Лонгорія похвалилася стрункою фігурою у сукні, що облягає (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Актриса практично не змінилася з часів виходу найуспішнішого в її кар’єрі серіалу
Популярна американська актриса, виконавиця ролі Габбі в культовому серіалі "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія майже через 20 років після виходу серіалу майже не змінилася. Зірка, здається, не старіє, а її стрункій фігурі позаздрять багато молодих актрис.
Як повідомляє "Телеграф", поява 48-річної актриси Єви Лонгорії стала фурором на вечірці на честь 15-річчя продюсерської компанії Bambú Producciones. Подія відбулася 29 червня 2023 року у Мадриді, Іспанія.
Актриса обрала для заходу образ у кремових відтінках. Лонгорія красувалася в сукні міді крою, що облягає, яке доповнила лаконічною сумочкою і туфлями-човниками в тон. Завершують вбрання прикраси: каблучки, браслет, ефектні золоті сережки. Лонгорія не стала робити яскравий макіяж, а злегка підкреслила свої виразні очі та покрила губи нюдовою помадою. Розкішне волосся актриса залишила розпущеним.
Якщо порівнювати фотографії Єви Лонгорії раніше і зараз, то актриса практично не постаріла. Варто подивитися хоча б на цей знімок знаменитості, зроблений якраз у рік виходу серіалу "Відчайдушні домогосподарки".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 65-річна Шерон Стоун вражає шанувальників стильним вбранням. Зірка "Основного інстинкту" вміє справляти враження, як і багато років тому.