Зірка "Відчайдушних домогосподарок" не старіє: 48-річна Єва Лонгорія похвалилася стрункою фігурою у сукні, що облягає (фото)

Актриса практично не змінилася з часів виходу найуспішнішого в її кар’єрі серіалу

Популярна американська актриса, виконавиця ролі Габбі в культовому серіалі "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія майже через 20 років після виходу серіалу майже не змінилася. Зірка, здається, не старіє, а її стрункій фігурі позаздрять багато молодих актрис.

Як повідомляє "Телеграф", поява 48-річної актриси Єви Лонгорії стала фурором на вечірці на честь 15-річчя продюсерської компанії Bambú Producciones. Подія відбулася 29 червня 2023 року у Мадриді, Іспанія.

Актриса обрала для заходу образ у кремових відтінках. Лонгорія красувалася в сукні міді крою, що облягає, яке доповнила лаконічною сумочкою і туфлями-човниками в тон. Завершують вбрання прикраси: каблучки, браслет, ефектні золоті сережки. Лонгорія не стала робити яскравий макіяж, а злегка підкреслила свої виразні очі та покрила губи нюдовою помадою. Розкішне волосся актриса залишила розпущеним.

Фірмова посмішка актриси. Фото: Getty Images

Стильний образ зірки. Фото: Getty Images

Якщо порівнювати фотографії Єви Лонгорії раніше і зараз, то актриса практично не постаріла. Варто подивитися хоча б на цей знімок знаменитості, зроблений якраз у рік виходу серіалу "Відчайдушні домогосподарки".

Єва Лонгорія у 2004 році. Фото: Getty Images

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