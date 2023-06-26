65-річна Шерон Стоун у ефектній сукні вразила публіку молодим виглядом (фото)

Голлівудська зірка вибрала для вечора стильний образ

65-річна американська актриса і колишня модель Шерон Стоун слідує модним тенденціям, тому вибирає для виходу у світ стильне вбрання. Нещодавно зірка "Основного інстинкту" відвідала в Лос-Анджелесі 65-ту щорічну премію в галузі журналістики Південної Каліфорнії, блиснувши на червоній доріжці ефектним вбранням.

Як повідомляє "Телеграф", Шерон Стоун обрала для заходу модну сукню-пальто чорного кольору нижче колін з бахромою на подолі. Свій look вона доповнила чорними панчохами, туфлями-човниками на невеликому підборі в тон свого вбрання, а також мініатюрними сережками та масивною брошкою у вигляді комахи з дорогоцінним камінням.

Шерон Стоун на червоній доріжці в Лос-Анджелесі

Голлівудська актриса вразила не лише своїм розкішним аутфітом, а й молодим зовнішнім виглядом. Вона вдало підібрала макіяж для вечірнього образу, зробивши акцент на яскравих губах, і гарному кучерявму укладанню. Попри вік, знаменита блондинка може похвалитися стрункою фігурою і неймовірним шармом.

Стильний образ Шерон Стоун

Зазначимо, що Шерон Стоун протягом своєї акторської кар’єри зіграла понад вісімдесят ролей і виграла десяток престижних нагород, у тому числі "Золотий глобус", "Еммі" та "Кінонагороду MTV".

"Телеграф" писав раніше, що темношкіра актриса, яка зіграла головну роль у фільмі "Русалочки", з’явилася в стильному образі на паризькому Тижні моди. Дівчина одягла приголомшливий ансамбль у сірому кольорі.