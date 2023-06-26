Марго Робби в розовом мини, а Гослинг – в лимонном кардигане: звезды "Барби" посетили фотоколл фильма

Премьера фильма запланирована на конец июля 2023 года

32-летняя австралийская актриса, звезда драматической киноленты "Страна грез" Марго Робби, которая вместе с Райаном Гослингом исполнила главные роли в предстоящем фильме "Барби", посетила фотоколл, посвященный этой романтической комедии.

Как сообщает "Телеграф", в мероприятии приняли участие также режиссер фильма Грета Гервиг, муж Марго Том Акерли, являющийся по совместительству одним из продюсеров "Барби" и другие члены команды.

Для фотоколла актриса Марго Робби выбрала обворожительное розовое платье-мини в белый горошек от Valentino, которое идеально подчеркивало ее подтянутую фигуру и стройные ножки.

Марго Робби на фотоколле Барби

Свой образ голливудская знаменитость дополнила белыми туфлями-лодочками на каблуке, браслетом, ярко-желтой сумкой на плечо, а волосы оставила распущенными.

Марго Робби на фотоколле Барби

Ее партнер по "Барби" Райан Гослинг, который исполнил роль Кена, пришел на мероприятие в черных джинсах и кардигане светло-лимонного цвета. Вместе с Робби и другими членами команды они позировали на фоне розового кабриолета и розовой инсталляции в форме буквы B (Barbie).

Марго Робби и Райан Гослинг на фотоколле Барби

Марго Робби и Райан Гослинг на фотоколле Барби

Премьера комедии назначена на 21 июля 2023 года. В нем пойдет речь о приключениях легендарной куклы, которой не захотелось быть идеальной и она отправилась в мир реальных людей.

"Телеграф" писал ранее, Дженнифер Лоуренс восхитила роскошным нарядом на премьере своего нового фильма. Актриса выбрала для мероприятия роскошное белое платье.