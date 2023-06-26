Марго Робби в розовом мини, а Гослинг – в лимонном кардигане: звезды "Барби" посетили фотоколл фильма
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Премьера фильма запланирована на конец июля 2023 года
32-летняя австралийская актриса, звезда драматической киноленты "Страна грез" Марго Робби, которая вместе с Райаном Гослингом исполнила главные роли в предстоящем фильме "Барби", посетила фотоколл, посвященный этой романтической комедии.
Как сообщает "Телеграф", в мероприятии приняли участие также режиссер фильма Грета Гервиг, муж Марго Том Акерли, являющийся по совместительству одним из продюсеров "Барби" и другие члены команды.
Для фотоколла актриса Марго Робби выбрала обворожительное розовое платье-мини в белый горошек от Valentino, которое идеально подчеркивало ее подтянутую фигуру и стройные ножки.
Свой образ голливудская знаменитость дополнила белыми туфлями-лодочками на каблуке, браслетом, ярко-желтой сумкой на плечо, а волосы оставила распущенными.
Ее партнер по "Барби" Райан Гослинг, который исполнил роль Кена, пришел на мероприятие в черных джинсах и кардигане светло-лимонного цвета. Вместе с Робби и другими членами команды они позировали на фоне розового кабриолета и розовой инсталляции в форме буквы B (Barbie).
Премьера комедии назначена на 21 июля 2023 года. В нем пойдет речь о приключениях легендарной куклы, которой не захотелось быть идеальной и она отправилась в мир реальных людей.
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