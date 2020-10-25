Марго Робби грабит банки в дублированном трейлере фильма "Страна грез" (Видео)

В сети появился дублированный трейлер предстоящей американской драмы под названием "Страна Грез" (Dreamland).

В фильме рассказывается о молодом парне, который хочет поймать грабительницу банка и спасти этим семейную ферму.

В фильме сыграли Марго Робби ("Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Однажды в… Голливуде", "Хищные птицы"), Трэвис Фиммел ("Варкрафт", сериал "Воспитанные волками"), Гаррет Хедлунд ("Трон: Наследие", "На дороге"), Керри Кондон ("Логово Монстра"), Финн Коул (сериал "Острые козырьки") и другие.

Режиссером картины стал Майлз Джорис-Пейрафит.

Премьера фильма "Страна грез" запланирована на 13 ноября этого года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 24-летний британский актер Том Холланд показал снимок, где он предстает в образе Нейтана Дрейка из предстоящей экранизации игры Uncharted.