Том Холланд показался в образе Нейтана Дрейка из Uncharted (Фото)

Английский актер Том Холланд, наиболее известен по роли Питера Паркера в фильме "Человек-паук" киновселенной Marvel, на своей странице в Инстаграм выложил первый кадр из нового фильма под названием Uncharted.
Напомним, что лента является экранизацией серии одноименных игр студии Naughty Dog.
"Приятно познакомится, я Нейт", - подписал фото Холланд.
View this post on Instagram
Также трудно не зацикливаться на том факте, что 24-летний Холланд выглядит очень молодо в своем первом появлении в роли Натана Дрейка. Учитывая, что Дрейку в играх Uncharted около 30-35 лет, это неудивительно. Сообщается, что фильм станет приквелом/историей происхождения персонажа.
Ранее также был опубликован еще один снимок, на котором изображен Нолан Норт, который озвучивавший Нейтана Дрейка в играх.
Find someone who looks at you like Nate looks at Nate.@unchartedmovie pic.twitter.com/x189yx783o
— Naughty Dog (@Naughty_Dog) October 22, 2020
Напомним, что Uncharted должен появиться в кинотеатрах в 2021 году.
Помимо Тома Холланда, в картине также сыграют Марк Уолберг, Антонио Бандерас, София Тейлор Али и Тати Габриэлле.