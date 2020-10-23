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Том Холланд показался в образе Нейтана Дрейка из Uncharted (Фото)

Том Холланд показался в образе Нейтана Дрейка из Uncharted (Фото)
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф

Английский актер Том Холланд, наиболее известен по роли Питера Паркера в фильме "Человек-паук" киновселенной Marvel, на своей странице в Инстаграм выложил первый кадр из нового фильма под названием Uncharted.

Напомним, что лента является экранизацией серии одноименных игр студии Naughty Dog.

"Приятно познакомится, я Нейт", - подписал фото Холланд.

 
 
 
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Также трудно не зацикливаться на том факте, что 24-летний Холланд выглядит очень молодо в своем первом появлении в роли Натана Дрейка. Учитывая, что Дрейку в играх Uncharted около 30-35 лет, это неудивительно. Сообщается, что фильм станет приквелом/историей происхождения персонажа.

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Ранее также был опубликован еще один снимок, на котором изображен Нолан Норт, который озвучивавший Нейтана Дрейка в играх.

Напомним, что Uncharted должен появиться в кинотеатрах в 2021 году.

Помимо Тома Холланда, в картине также сыграют Марк Уолберг, Антонио Бандерас, София Тейлор Али и Тати Габриэлле.

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Том Холланд, Uncharted.

Автор:

Телеграф
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