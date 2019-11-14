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Марк Уолберг станет наставником Тома Холланда в фильме по Uncharted

Марк Уолберг станет наставником Тома Холланда в фильме по Uncharted
14:13 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Переговоры между Уолбергом и Sony находятся на заключительной стадии.

Актеру уготована роль старшего товарища главного героя.

По информации Variety, Марк Уолберг находится на пороге того, чтобы присоединиться к Тому Холланду в предстоящем приключенческом фильме "Неизведанное: Удача Дрейка" по мотивам популярной видеоигры Uncharted.

Фильм расскажет об искателе сокровищ по имени Натан Джейк (Холланд), который путешествует по миру, раскрывая разнообразные исторические тайны. Уолберг же призван сыграть другого охотника за сокровищами, Виктора "Салли" Салливана, который выступает другом и наставником Дрейка.

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По иронии судьбы, несколько лет назад, когда работа над фильмом по Uncharted только началась и во главе проекта стоял Дэвид О. Рассел, Уолберг должен был сыграть именно главного героя в лице Натана Дрейка. Позже, однако, Sony решила коренным образом переработать историю, но при этом не отказываться от услуг Уолберга, утвердив его на какую-то другую роль.

Режиссером предстоящей картины станет Трэвис Найт, тогда как за написание сценария взялся Рейф Джадкинс в сотрудничестве с Артуром Маркамом и Мэттом Холлоуэем. Премьера фильма намечена на декабрь следующего года.

Видеоигры из серии Uncharted начали выходить на PlayStation еще в 2007 году, их разработкой занимается американская компания Naughty Dog. К настоящему моменту общий объем продаж этих видеоигр составляет более 41 млн копий.

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Фильмы, Кино, Марк Уолберг, Актер, Том Холланд, Uncharted.
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