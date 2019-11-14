"Это был питон!": актер Мэтт Дэймон подвергся смертельной опасности

Курьезная ситуация произошла с голливудским актером Мэттом Дэймоном.
Недавно знаменитый мужчина побывал на популярном в Америке телешоу Эллен Дедженерес, где рассказал о забавном случае, которое случилось с актером на пляже.
Как оказалось, Мэтт Дэймон ведет тесную дружбу с австралийским актером Крисом Хемсвортом, где они вместе сыграли в супергеройском фильме "Тор: Рагнарек", и теперь знаменитости очень часто навещают друг друга со своими семьями.
Вспоминая о своем визите в Австралию, Мэтт Дэймон рассказал зрителям, что как то раз наступил на огромного 2,5-метрового питона: "В Австралии много совершенно потрясающих, просто безумных вещей. Мы собирались спуститься по тропинке к океану, и когда я выходил из машины, то наступил на что-то похожее на гигантский кусок дерева. А оказалось, что это был питон!".
Фото twitter.com/ClickySound
Продолжая свой рассказ, актер отметил, что змея даже не обратила на него внимание и продолжила свой путь дальше: "Я в ужасе отпрыгнул от нее в своих шлепанцах, а она просто продолжила ползти дальше".
Фото twitter.com/HispanicNews
Этот случай позабавил Криса Хемсворта, который однажды сказал, что за все время проживания у себя на родине еще не встречал столько опасных вещей, столько случились с Дэймоном за короткое пребывание в Австралии.
Как сообщалось ранее, американский актер Мэтт Дэймон в свое время отказался от главной роли в фантастическом фильме "Аватар", который впоследствии стал одним из самым кассовым во всем мире.