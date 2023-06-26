Марго Роббі у рожевому міні, а Гослінг – у лимонному кардигані: зірки "Барбі" відвідали фотокол фільму

Прем’єра фільму запланована на кінець липня 2023 року

32-річна австралійська актриса, зірка драматичної кінострічки "Країна мрій" Марго Роббі, яка разом із Райаном Гослінгом виконала головні ролі у майбутньому фільмі "Барбі", відвідала фотоколл, присвячений цій романтичній комедії.

Як повідомляє "Телеграф", у заході взяли участь також режисер фільму Грета Гервіг, чоловік Марго Том Акерлі, який за сумісництвом є одним із продюсерів "Барбі" та інші члени команди.

Для фотокола актриса Марго Роббі обрала чарівну рожеву сукню-міні в білий горошок від Valentino, яка ідеально підкреслювала її підтягнуту фігуру та стрункі ніжки.

Марго Роббі на фотоколлі Барбі

Свій образ голлівудська знаменитість доповнила білими туфлями-човниками на підборах, браслетом, яскраво-жовтою сумкою на плече, а волосся залишила розпущеним.

Марго Роббі на фотоколлі Барбі

Її партнер по "Барбі" Райан Гослінг, який виконав роль Кена, прийшов на захід у чорних джинсах та кардиганах світло-лимонного кольору. Разом з Роббі та іншими членами команди вони позували на тлі рожевого кабріолету та рожевої інсталяції у формі літери B (Barbie).

Марго Роббі та Райан Гослінг на фотоколлі Барбі

Марго Роббі та Райан Гослінг на фотоколлі Барбі

Прем’єра комедії призначена на 21 липня 2023 року. У ній йтиме річ про пригоди легендарної ляльки, якій не захотілося бути ідеальною і вона вирушила у світ реальних людей.

"Телеграф" писав раніше, Дженніфер Лоуренс захопила розкішним вбранням на прем’єрі свого нового фільму. Актриса обрала для заходу розкішну білу сукню.