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Марго Роббі у рожевому міні, а Гослінг – у лимонному кардигані: зірки "Барбі" відвідали фотокол фільму

Автор
Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
Дата публікації
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Автор
Марго Роббі та Райан Гослінг відвідали фотоколл "Барбі" Новина оновлена 26 червня 2023, 18:37
Марго Роббі та Райан Гослінг відвідали фотоколл "Барбі". Фото https://blitz.plus/

Прем’єра фільму запланована на кінець липня 2023 року

32-річна австралійська актриса, зірка драматичної кінострічки "Країна мрій" Марго Роббі, яка разом із Райаном Гослінгом виконала головні ролі у майбутньому фільмі "Барбі", відвідала фотоколл, присвячений цій романтичній комедії.

Як повідомляє "Телеграф", у заході взяли участь також режисер фільму Грета Гервіг, чоловік Марго Том Акерлі, який за сумісництвом є одним із продюсерів "Барбі" та інші члени команди.

Для фотокола актриса Марго Роббі обрала чарівну рожеву сукню-міні в білий горошок від Valentino, яка ідеально підкреслювала її підтягнуту фігуру та стрункі ніжки.

Марго Роббі
Марго Роббі на фотоколлі Барбі

Свій образ голлівудська знаменитість доповнила білими туфлями-човниками на підборах, браслетом, яскраво-жовтою сумкою на плече, а волосся залишила розпущеним.

Марго Роббі
Марго Роббі на фотоколлі Барбі

Її партнер по "Барбі" Райан Гослінг, який виконав роль Кена, прийшов на захід у чорних джинсах та кардиганах світло-лимонного кольору. Разом з Роббі та іншими членами команди вони позували на тлі рожевого кабріолету та рожевої інсталяції у формі літери B (Barbie).

Марго Роббі та Райан Гослінг
Марго Роббі та Райан Гослінг на фотоколлі Барбі
фотокол Барбі
Марго Роббі та Райан Гослінг на фотоколлі Барбі

Прем’єра комедії призначена на 21 липня 2023 року. У ній йтиме річ про пригоди легендарної ляльки, якій не захотілося бути ідеальною і вона вирушила у світ реальних людей.

"Телеграф" писав раніше, Дженніфер Лоуренс захопила розкішним вбранням на прем’єрі свого нового фільму. Актриса обрала для заходу розкішну білу сукню.

Теги:
#Фільм #Райан Гослінг #Барбі #Марго Роббі