Рідкісний вихід: Джессіка Альба, що не старішає, "засвітилася" в Лондоні (фото)

Знаменитості 42 роки, а вона так само виглядає як 20 років тому

Американська актриса Джессіка Альба, вхожа в топ знаменитостей, які не старішають, рідко виходить у світ, але все ж таки, коли з’являється вільна хвилинка, відвідує публічні заходи.

У четвер, 6 липня, зірка фільму "Фантастична четвірка" побувала на четвертому дні найстарішого турніру великого тенісу в Лондоні — Вімблдоні-2023, де наші українські спортсменки на змаганнях дають "жару".

Джессіка Альба, якій цього року виповнилося 42 роки, практично не змінилася. Актриса залишається такою ж красунею, а її струнка фігура може дати фору багатьом молодим 20-річним дівчатам.

Для публічного виходу Альба вибрала стильний та елегантний білий лляний костюм-двійку без рукавів модного бренду CO. Наряд складається з двобортного жилета з підплічниками, прорізними кишенями з клапанами, роговими гудзиками, повстяним коміром, і штанів прямого крою.

Завершила свій ансамбль акторка шкіряними босоніжками від Jimmy Choo Matty, прикрашені полірованими сріблястими бусинами, які підкреслюють м’яку шкіряну конструкцію та масивний підбор.

Нині знаменитість практично ніде не грає. У 2011 році Джессіка Альба вступила як співзасновниця в компанію The Honest Company, яка виробляє безпечні товари для споживачів. У 2016 році актриса посіла 34-е місце у рейтингу Forbes найбагатших американських підприємців віком до 40 років.

Одружена з Кеш Уорреном. Подружжя виховує трьох дітей. У 2023 році у травні Джессіка та Кеш відсвяткували 15 річницю шлюбу.

"Телеграф" писав раніше, що кубино-американська співачка Каміла Кабельйо, яка зіграла у 2020 році головну роль у "Попелюшці" від Sony, похвалилася фігурою на Тижні моди в Парижі. Знаменитість захопила публіку футуристичним вбранням.