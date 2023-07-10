Від стрункої Лани Дель Рей більше нічого не залишилося: свіжі фото співачки, що розповніла

38-річна зірка подобається собі такою, якою вона є

Американська співачка та автор пісень Лана Дель Рей (справжнє ім’я Елізабет Вулрідж Ґрант) з 2020 року помітно набрала у вазі. Наразі виконавиці 38 років і пишні форми не заважають їй радувати своїх шанувальників новими піснями.

Колись струнку і підтягнуту Лану змінила пухкенька дівчина, якою колись була британка Адель або австралійка Ребел Уілсон. Нагадаємо, що ці знаменитості круто змінилися за останні роки, коли вирішили схуднути і позбавитися статусу пишок.

У неділю, 9 липня, Лана Дель Рей виступила у лондонському Hyde Park. На ній була квітчаста сукня з довгими рукавами та піднята спереду, що відкривало для глядачів перед сценою вже не такі підтягнуті ніжки артистки.

Фото: Getty Images

Варто додати, що попри любов фанатів до свого поп-ідола, знаходяться й ті, які буквально хейтять Лану за зайву вагу та закликають її худнути. Проте, як бачимо, дівчині начхати на думку сторонніх людей.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Співачці добре у своєму новому амплуа, і до того ж це не заважає їй будувати щасливі романтичні стосунки. Нагадаємо, що в березні стало відомо про заручини Лани Дель Рей з колегою-музикантом і керуючим партнером Range Media Partners — Еваном Вінікером.