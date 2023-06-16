Пишку з "Ідеального голосу" більше не впізнати: який зараз має вигляд Ребел Вілсон (фото)

43-річна австралійка змінилася до невпізнання

Відома австралійська актриса Ребел Вілсон як ніхто інший знає, що таке зайва вага. 43-річна зірка фільмів "Ідеальний голос" поряд з такими колегами, як Кріс Пратт, Джона Хілл, Мелісса Маккарті, за останні роки екстремально схудла.

Ребел завжди мала пишні форми. Вона страждала на гормональний дисбаланс, і за рекомендаціями лікарів у 2020 році актриса зважилася на кардинальні зміни зі своєю фігурою. За невеликий проміжок часу їй вдалося значно знизити свою вагу та перетворитися на струнку молоду жінку.

У середу, 15 червня, актриса зі своєю коханою Рамоною Агрума продегустувала коктейлі у колі друзів та колег зі знімального майданчика. Свою схудлу фігуру Ребел сховала за бежевою кофтиною оверсайз із блакитними символами. Додамо, що у листопаді 2022 року Ребел та Рамона скористалися послугами сурогатного материнства. У пари народилася дочка.

Який зараз має вигляд схудла Ребел Вілсон

Ребел Вілсон зі своєю коханою Рамоною Агрума

Ребел Вілсон та актриса Белла Торн

Який вигляд мала Ребел Вілсон раніше

Кадри з фильму "Ідеальний голос" з Ребел Вілсон

До речі, за два роки Ребел Вілсон вдалося скинути понад 30 кілограмів. Раніше актриса похвалилася акуратною талією в облягаючому чорному ансамблі.