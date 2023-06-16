Пишку з "Ідеального голосу" більше не впізнати: який зараз має вигляд Ребел Вілсон (фото)
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43-річна австралійка змінилася до невпізнання
Відома австралійська актриса Ребел Вілсон як ніхто інший знає, що таке зайва вага. 43-річна зірка фільмів "Ідеальний голос" поряд з такими колегами, як Кріс Пратт, Джона Хілл, Мелісса Маккарті, за останні роки екстремально схудла.
Ребел завжди мала пишні форми. Вона страждала на гормональний дисбаланс, і за рекомендаціями лікарів у 2020 році актриса зважилася на кардинальні зміни зі своєю фігурою. За невеликий проміжок часу їй вдалося значно знизити свою вагу та перетворитися на струнку молоду жінку.
У середу, 15 червня, актриса зі своєю коханою Рамоною Агрума продегустувала коктейлі у колі друзів та колег зі знімального майданчика. Свою схудлу фігуру Ребел сховала за бежевою кофтиною оверсайз із блакитними символами. Додамо, що у листопаді 2022 року Ребел та Рамона скористалися послугами сурогатного материнства. У пари народилася дочка.
Який зараз має вигляд схудла Ребел Вілсон
Який вигляд мала Ребел Вілсон раніше
До речі, за два роки Ребел Вілсон вдалося скинути понад 30 кілограмів. Раніше актриса похвалилася акуратною талією в облягаючому чорному ансамблі.