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За рік — мінус 30 кг: як зараз виглядає голлівудська пампушка Ребел Вілсон (фото до і після)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Зараз Ребел Вілсон приголомшує стрункою фігурою Новина оновлена 14 жовтня 2021, 23:09
Зараз Ребел Вілсон приголомшує стрункою фігурою

Раніше зірка "Ідеального голосу" важила більше ста кілограм

Відома комедійна актриса Ребел Вілсон вразила фанатів, втративши більше 30 кг за один "рік здоров’я". Цієї середи, 13 жовтня, знаменитість з гордістю продемонструвала струнку фігуру і акуратну талію в облягаючому чорному ансамблі.

Нове фото 41-річна Вілсон опублікувала у себе в Інстаграмі.

Зірка позувала в топі з відкритими плечима і брюках з паєтками. Свій образ Ребел доповнила парою чорних туфель на шпильці.

За рік Ребел Вілсон скинула більше 30 кг
За рік Ребел Вілсон скинула більше 30 кг

У листопаді минулого року актриса з гордістю оголосила, що досягла своєї цільової ваги в 75 кг, хоча пару років назад, при зрості 159 см, її вага становила понад 100 кг.

Згідно з журналом People, чудова трансформація Ребел частково пояснюється дотриманням дієти за методом доктора Майра. "Це підхід, який усуває харчову непереносимість, знижує рівень цукру, заохочує повільне вживання цільних продуктів, зміцнює імунну систему і зменшує запалення", — розповіло джерело виданню. За його словами, Вілсон займається з особистим тренером до шести разів на тиждень, ходить на прогулянки і намагається збільшити споживання білка з їжею.

Раніше "Телеграф" писав про американку, якій вдалося схуднути на 30 кг завдяки чотирьом правилам.

Теги:
#Схуднення #Ребел Вілсон
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