За рік — мінус 30 кг: як зараз виглядає голлівудська пампушка Ребел Вілсон (фото до і після)

Раніше зірка "Ідеального голосу" важила більше ста кілограм

Відома комедійна актриса Ребел Вілсон вразила фанатів, втративши більше 30 кг за один "рік здоров’я". Цієї середи, 13 жовтня, знаменитість з гордістю продемонструвала струнку фігуру і акуратну талію в облягаючому чорному ансамблі.

Нове фото 41-річна Вілсон опублікувала у себе в Інстаграмі.

Зірка позувала в топі з відкритими плечима і брюках з паєтками. Свій образ Ребел доповнила парою чорних туфель на шпильці.

За рік Ребел Вілсон скинула більше 30 кг

У листопаді минулого року актриса з гордістю оголосила, що досягла своєї цільової ваги в 75 кг, хоча пару років назад, при зрості 159 см, її вага становила понад 100 кг.

Згідно з журналом People, чудова трансформація Ребел частково пояснюється дотриманням дієти за методом доктора Майра. "Це підхід, який усуває харчову непереносимість, знижує рівень цукру, заохочує повільне вживання цільних продуктів, зміцнює імунну систему і зменшує запалення", — розповіло джерело виданню. За його словами, Вілсон займається з особистим тренером до шести разів на тиждень, ходить на прогулянки і намагається збільшити споживання білка з їжею.

Раніше "Телеграф" писав про американку, якій вдалося схуднути на 30 кг завдяки чотирьом правилам.